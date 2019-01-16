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أمطار وثلوج ورياح شديدة...عاصفة قوية تضرب البلاد



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تضرب البلاد منذ ساعات ما بعد الظهر اليوم الاربعاء عاصفة قوية , حيث تشهد جميع المناطق امطار غزيرة ورياح قوية وثلوج في المناطق الجبلية , كما واسفرت العاصفة عن اضرار كبيرة بسبب الرياح .


قالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون اليوم الاربعاء غائماً جزئيا الى غائم وشديد البرودة ومغبرا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة واعتبارا من ساعات الظهيرة تسقط  الأمطار الغزيرة المصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا فوق معظم المناطق وفي ساعات المساء والليل تسقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر عن سطح البحر والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 90 كم/ساعة والبحر مائجا.

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي، ما يلي:"وفق معلومات وردت للشرطة من مركز الارصاد الجوية، سيشهد اليوم الأربعاء وبعد غدٍ الخميس حالة طقس ماطرة وعاصفة وستراقفها رياح شديدة وامكانية حدوث فيضانات في الاودية وتساقط ثلوج".
وتابع البيان: "شرطة اسرائيل تناشد جمهور السائقين وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية المسبقة انه من المتوقع ان تشهد منطقة مختلفة سيتم الاعلان عنها تباعًا من قبل الشرطة وعلى ضوء ذلك، تناشد الشرطة جمهور المتنزهين بعدم الوصول إلى هذه المناطق وتعقب بياناتها والاستماع الى تعليماتها والتصرف وفق التعليمات التالية:
قبل بدء السفر بالسيارة يتوجب عليكم: 
- فحص اطارات المركبة وضغط الهواء 
- فحص ماسحات/جرادات الزجاج الأمامي 
- تنظيف نوافذ السيارة ومرايا
- تنظيف اضواء المركبة الأمامية والخلفية 
- امساك المقود بكلتا اليدين
خلال السفر بالسيارة عليكم:
- الفيادة بسرعة ملائمة لظروف الشارع 
- انارة الأضواء بالمركبة 
- المحافظة على مسافة بين المركبتين 
- التركيز بالقيادةفي حال وجود ثلوج على الشارع:
- احذروا خطر الانزلاق وسيروا ببطئ شديد 
- اذا لم تتمكنوا من رؤية الشارع بوضوع قفوا جانبًا وانتظروا حتى تتوضح الرؤية
- تجمع الثلوج تجذب المواطنين ومحبي الاستطلاع خصوصًا الاطفال لذا يرجى توخي الذحر
- اثر خطر التزحلق على الشارع يتوجب عل السائقين توخي اقصى درجات الحذر وتجنب السفر على الطرقات المعرضة لتدفق السيول والفيضانات وخطر الانزلاق والغرق.
- شرطة إسرائيل، بمساعدة وحدات الإنقاذ التابعة للشرطة، مستعدة لتقديم الخدمة والمساعدة لجمهور مستخدمي الطريق وإنقاذ المواطنين والمسافرين. 




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