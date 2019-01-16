سيرين, عبد, النور, وتيم, حسن, يباشران, تصوير, مسلسل, “الهيبة”,

بعدما حصد نسب مشاهدة عالية في جزأيه الأول “الهيبة” والثاني “الهيبة-العودة” بدأ فريق عمل الجزء الثالث من المسلسل والذي يحمل عنوان “الهيبة الحصاد” أمس التصوير في إحدى المدن الجبلية في لبنان تحت إشراف المخرج السوري سامر البرقاوي.

وجمعت المشاهد الأولى من العمل الممثل السوري ​تيم حسن​ والفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ التي انضمت الى العمل بجزئه الثالث.يذكر ان “الهيبة – العودة” الذي عرض في رمضان الماضي كان من بطولة تيم حسن، فاليري أبو شقرا، نيكول سابا، منى واصف وغيرهم من الممثلين.