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استراليا- العثور على جثة الشابة اية سعيد مصاروة (23 عاما) من باقة الغربية وشبهات لجريمة قتل والشرطة تحقق



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



عثر اليوم  الاربعاء على  جثة الشابة اية سعيد مصاروة (23 عاما) من  سكان مدينة باقة الغربية،شمال مدينة "ميلبورنس الاسترالية" بالقرب من مركز تجاري  خلال تواجدها في رحلة سياحية هناك .




ولم تعرف اسباب الوفاة حتى الان , حيث باشرت الشرطة التحقيق في الحادث ويتم فحص الخلفية اذا ما كانت جنائية او وفاة طبيعية .



وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث وشبهات لجريمة قتل .





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