استراليا-, العثور, على, جثة, الشابة, اية, سعيد, مصاروة, (23, عاما), من, باقة, الغربية, وشبهات, لجريمة, قتل, والشرطة, تحقق,

عثر اليوم الاربعاء على جثة الشابة اية سعيد مصاروة (23 عاما) من سكان مدينة باقة الغربية،شمال مدينة "ميلبورنس الاسترالية" بالقرب من مركز تجاري خلال تواجدها في رحلة سياحية هناك .

ولم تعرف اسباب الوفاة حتى الان , حيث باشرت الشرطة التحقيق في الحادث ويتم فحص الخلفية اذا ما كانت جنائية او وفاة طبيعية .وتحقق الشرطة في ملابسات الحادث وشبهات لجريمة قتل .