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حضور واسع في أكبر برنامج تطريز فلسطيني في الناصرة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




نظم يوم السبت 12.1.2019 برنامج التطريز الفلسطيني "ستي الها ثوب وشال"، بتنظيم دائرة الثقافة الرياضة والشباب بلدية الناصرة.


تخلل البرنامج تطريز جماعي، دبكة، موسيقى تراثية ومسابقات، اشترك في البرنامج أكثر من 500 شخص من ثلاث اجيال من انحاء البلاد، هدف البرنامج هو تعزيز الهوية الفلسطينية.


واكد خالد بطو مدير دائرة الثقافة، الرياضة والشباب: "لقاء اليوم لقاء محبة، والمحبة هي أساس حياتنا، مشروعنا مهم ووجود الجدة معنا مع الولد هو مستقبل البلد جدًا مهم لنكمل مسيره الإباء والاجداد. التطريز الفلسطيني هي العادات والتقاليد أجدادنا وبالإساس لتجسيد العلاقة بين ستي وجيل اليوم".




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