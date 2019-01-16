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رئيس مجلس دير الاسد-الحديث عن هدم منزل عار عن الصحة



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جاء في بيان صادر عن احمد ذباح رئيس المجلس المحلي في قرية دير الاسد اليوم الاربعاء :"  أهلنا الاعزاء  الحديث المتداول في الشارع الديراوي عن هدم منزل أو منازل في القرية عار عن الصحة وحتى هذه اللحظة لم يصدر أي أمر هدم من الجهات المختصة لأي منزل في القرية .



وجاء ايضا في البيان :" يدكر ان المنطقة الموجود بها منزل الأخ كاظم سعيد طه يقع ضمن خارطة رقم 19872 والتي تضم 288 وحدة سكن "قسائم للأزواج الشابة " والمجلس المحلي لا يستطيع تسويق هذه القسائم بسبب هذا البيت و 3 بيوت أخرى تم تشييدها في الدوار والشارع المخطط له في الخارطة المذكورة وبدون ترخيص".


وأضاف رئيس المجلس المحلي في بيانه :" عقدنا حتى اليوم ثلاث جلسات مع المخططين ولجنة التنظيم لحل مشكلة هذا البيت وبيوت أخرى وسنتابع الأمر مع الجهات المختصة لتخطيط جديد للشارع والدوار في المنطقة المذكورة ليتسنى لنا المخافظة على أملاك وبيوت أهلنا في دير الاسد ولتسويق 288 قسيمة للازواج الشابة في القرية".




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