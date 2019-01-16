تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-16 13:41:03 استراليا- العثور على جثة الشابة اية سعيد مصاروة (23 عاما) من باقة الغربية وشبهات لجريمة قتل والشرطة تحقق |  2019-01-16 13:35:35 حضور واسع في أكبر برنامج تطريز فلسطيني في الناصرة |  2019-01-16 13:32:49 رئيس مجلس دير الاسد-الحديث عن هدم منزل عار عن الصحة |  2019-01-16 13:29:23 صور - القدس تستكمل استعداداتها لاستقبال العاصفة والثلوج |  2019-01-16 13:13:55 الأردن يعلن حالة الطوارئ القصوى بسبب الطقس |  2019-01-16 13:08:40 الدوري الإنجليزي "تحت التهديد".. و48 ساعة تحسم الأمر |  2019-01-16 13:02:36 الطّالبة ندين سلامة من الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة تتأهّل للمرحلة النّهائيّة في أولمبيادة البيوتكنولوجيا القطريّة |  2019-01-16 11:49:17 مصرع 8 مواطنين عرب بحوادث الطرق منذ بداية 2019 |  2019-01-16 11:44:33 فنان الخردة وسيم بقاعي من شعب يبدع في بناء مجسم لحصان من من الحديد والخردة مخلّفات وقطع السيارات المعطلة |  2019-01-16 11:38:48 الرملة - اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل عبدو شمشوم |  2019-01-16 11:35:47 "آلة حاسبة" تحدد النساء الأكثر عرضة لسرطان الثدي |  2019-01-16 11:28:18 "تحدي العشر سنوات" يجتاح مواقع التواصل |  2019-01-16 11:27:13 عيساوي فريج:" صفقة البرايمريز" اتفاق رضوخ وصفعة بوجه المحامين المظلومين |  2019-01-16 11:22:22 العاصفة تضرب.. سوريا والأردن ولبنان على "الجبهة الثلجية" |  2019-01-16 11:17:29 طليب ترد على مسؤولة اتهمتها بأنها قد تفجر الكونغرس |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

صور - القدس تستكمل استعداداتها لاستقبال العاصفة والثلوج



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قررت بلدية القدس انهاء اليوم الدراسي اليوم في الساعة الثالثة من بعد الظهر. ويأتي هذا القرار حفاظا على امن الطلاب، علما بان الأرصاد الجوية تتوقع تساقط الثلوج على المدينة .



وقالت مصادر في البلدية أنها أكملت تجهيز نحو مئة وخمسين (150) كاسحة ثلوج. كما نصحت سكان العاصمة بمواصلة الاطلاع على الأوضاع وترقب حالة الطقس عبر وسائل الاعلام وشبكة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".




كلمات متعلقة

صور, -, القدس, تستكمل, استعداداتها, لاستقبال, العاصفة, والثلوج,

تابعونــا

استراليا- العثور على جثة الشابة اية سعيد مصاروة (23 عاما) من باقة الغربية وشبهات لجريمة قتل والشرطة تحقق استراليا- العثور على جثة الشابة اية سعيد مصاروة (23 عاما) من باقة الغربية وشبهات لجريمة قتل والشرطة تحقق 2019-01-16 | 13:41:03

عثر اليوم الاربعاء على جثة الشابة اية سعيد مصاروة (23 عاما) من سكان مدينة باقة...

حضور واسع في أكبر برنامج تطريز فلسطيني في الناصرة حضور واسع في أكبر برنامج تطريز فلسطيني في الناصرة 2019-01-16 | 13:35:35

نظم يوم السبت 12.1.2019 برنامج التطريز الفلسطيني "ستي الها ثوب وشال"، بتنظيم دائرة...

رئيس مجلس دير الاسد-الحديث عن هدم منزل عار عن الصحة رئيس مجلس دير الاسد-الحديث عن هدم منزل عار عن الصحة 2019-01-16 | 13:32:49

جاء في بيان صادر عن احمد ذباح رئيس المجلس المحلي في قرية دير الاسد اليوم الاربعاء...

الطّالبة ندين سلامة من الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة تتأهّل للمرحلة النّهائيّة في أولمبيادة البيوتكنولوجيا القطريّة الطّالبة ندين سلامة من الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة تتأهّل للمرحلة النّهائيّة في أولمبيادة البيوتكنولوجيا القطريّة 2019-01-16 | 13:02:36

شاركت الطالبة ندين سلامة التي تدرس في الصّفّ الثاني عشر في الكليّة الأرثوذكسيّة...

مصرع 8 مواطنين عرب بحوادث الطرق منذ بداية 2019 مصرع 8 مواطنين عرب بحوادث الطرق منذ بداية 2019 2019-01-16 | 11:49:17

بدأ عام 2019 قبل أقلّ من أسبوعين، وقد قُتل عشرة أشخاص في حوادث طرق خلال هذه الفترة...

فنان الخردة وسيم بقاعي من شعب يبدع في بناء مجسم لحصان من من الحديد والخردة مخلّفات وقطع السيارات المعطلة فنان الخردة وسيم بقاعي من شعب يبدع في بناء مجسم لحصان من من الحديد والخردة مخلّفات وقطع السيارات المعطلة 2019-01-16 | 11:44:33

قام فنان الخردة، الشاب وسيم بقاعي، من قرية شعب، مؤخرا بإنجاز تصميم ابداعي ومثير،...

الرملة - اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل عبدو شمشوم الرملة - اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل عبدو شمشوم 2019-01-16 | 11:38:48

اعتقلت الشرطة في الرملة الليلة الماضية شابا في الخامسة والعشرين من العمر بشبهة...

عيساوي فريج:" صفقة البرايمريز" اتفاق رضوخ وصفعة بوجه المحامين المظلومين عيساوي فريج:" صفقة البرايمريز" اتفاق رضوخ وصفعة بوجه المحامين المظلومين 2019-01-16 | 11:27:13

عقب رئيس لوبي المتدربين بالكنيست ومقدم قانون نقابة المحاماة" علامة الاجتياز"...

العاصفة تضرب.. سوريا والأردن ولبنان على "الجبهة الثلجية" العاصفة تضرب.. سوريا والأردن ولبنان على "الجبهة الثلجية" 2019-01-16 | 11:22:22

توقعت دوائر الأرصاد الجوية في دول الحوض الشرقي للبحر المتوسط تساقط الثلوج على...

تحقيق حول شبهات بتعيين غير نزيه لقضاة وتوقيف محام واخرين من بينهم قاضية في محكمة صلح لاستجوابهم تحقيق حول شبهات بتعيين غير نزيه لقضاة وتوقيف محام واخرين من بينهم قاضية في محكمة صلح لاستجوابهم 2019-01-16 | 10:56:32

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: سُمح للنشر أن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids منى تيهاوي اختفاء اثار قرية دبورية الشرطة تبحث عنها مساعدة الجمهور راهبات الفرسنسيسكان مدرسة الثانوية الناصرة تحتفل بتخريج الفوج 68 من طلابها تقطيع عشرات اشجار الزيتون الرينة جيوسي شاب استدعاء الشرطة تحقيق اصابة بالغة شاب دراجة نارية سائق حادث طرق ذاتي مروع قرية يافة الناصرة هشام شهوان سائق دراجة نارية مصرع مصرعه حادث طرق بين سيارة خصوصية دراجة ناريةبيت جن شارع الرامة بين حادث انقلاب طرق شاحنة مستشفى شرطة اسعاف اطلاق نار سيارة الرينة مواطن شاب الشرطة دون اصابات اكسال القاء حجارة مفرق الكراجات الناصرة انفاق يافا تشييع جثامين ضحايا حادث الطرق جنازة جثامين الفريديس مثواهن الاخير قرية العراقيب النقب تشريد عائلات للمرة 97 جرافات سلطات اسرائيلية النقب الجنوباصابة خطيرة شاب قرية كفر مندا رأس ألة حاده مستشفى اسعاف رمبام حيفا شرطة سيارة اصابة متوسطة سائق شاب علق داخل سيارة حادث طرق مروع سيارتين بين اسعاف شرطة مستشفى سخنين مواجهات اعتقالات شرطة خلفية بيتار القدس ابناء سخنينسخنين اقصى مسجد الحزب الشيوعي الجبهة مظاهرة شعارات طلاب كفر مندا بطيخ حلاوة قبل شرائه جهاز معهد وايزمان فحص شراء صالح عبد غره الحليم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com