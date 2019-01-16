صور - القدس تستكمل استعداداتها لاستقبال العاصفة والثلوج

قررت بلدية القدس انهاء اليوم الدراسي اليوم في الساعة الثالثة من بعد الظهر. ويأتي هذا القرار حفاظا على امن الطلاب، علما بان الأرصاد الجوية تتوقع تساقط الثلوج على المدينة .

وقالت مصادر في البلدية أنها أكملت تجهيز نحو مئة وخمسين (150) كاسحة ثلوج. كما نصحت سكان العاصمة بمواصلة الاطلاع على الأوضاع وترقب حالة الطقس عبر وسائل الاعلام وشبكة التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".