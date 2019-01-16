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الأردن يعلن حالة الطوارئ القصوى بسبب الطقس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلنت أمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع الحالة الجوية المتوقعة، وفق النشرات الواردة من دائرة الأرصاد الجوية.



وجهزت أمانة عمان الكبرى حوالى 300 آليه مختلفة، منها 135 آلية متخصصة للثلوج ما بين كاسحة ولودر وناثرات الملح، فيما نشرت الآليات والتجهيزات المختلفة للتعامل مع أي حالات متوقعة.


ودعت أمانة عمان المواطنين للاتصال على أرقام غرف الطوارئ الرئيسة للإبلاغ عن أي حالة أو ملاحظة يتم رصدها، أو مراجعة مديريات مناطق الأمانة، أو من خلال موقعها الإلكتروني.


وأهابت بالمواطنين القاطنين بالأودية أو مجاري السيول الابتعاد عنها. ودعت لإزالة الأجسام الخفيفة والمتحركة عن أسطح المباني التي قد تتعرض للتطاير بفعل سرعة الرياح والهواء.


كما دعت الأمانة الأردنيين إلى عدم الخروج واستخدام المركبات في حالات تساقط الثلوج، إلا في حالات الضرورة القصوى واتباع أقصى درجات الحيطة والحذر.




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