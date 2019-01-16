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دراسة تقارن فرص حمل النساء مع السمك وبدونه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعتقد بعض الناس أن لنوعية الطعام تأثيرا كبيرا على الرغبة الجنسية لدى الفرد، لكن آخرين يعتقدون أن الغذاء لا يؤدي هذا الدور، وبالتالي، فإن الأمر يتعلق بآراء غير أكاديمية.



وبحسب ما نقل موقع "ذيس إز إنسايدر" فإن بحوثا طبية مختصة كشفت أن الأنظمة الغذائية التي يحضر فيها السمك بشكل كبير تساعد فعليا على تحفيز الرغبة الجنسية.


وشملت دراسة أجريت في جامعة هارفارد الأميركية، 501 من الأزواج الذين يرغبون في الحمل، وطلبت منهم أن يسجلوا ما يتناولونه من مأكولات البحر، فضلا عن رصد أنظمتهم الغذائية الأخرى وأنشطتهم الجنسية.


وتمت مواكبة هؤلاء الأزواج خلال سنة كاملة، كما تمت متابعة بعض المشاركين إلى حين حصول الحمل.


وأظهرت النتائج أن الأزواج الذين يتناولون السمك مرتين أو أكثر في الأسبوع كانوا أكثر ممارسة للجنس بـ22 في المئة مقارنة بمن لم يأكلوا الغذاء البحري.

سية بل تزيد القدرة على الحمل، إذ كشفت الدراسة أن 92 في المئة من الأزواج الذين يأكلون السمك مرتين في الأسبوع تمكنوا من تحقيق الحمل، لكن النسبة لا تتجاوز 79 في المئة وسط من أكلوا السمك بشكل أقل.


ويحتوي السمك على مواد مفيدة لصحة الإنسان من أحماض أوميغا 3 الدهنية، إلى جانب البروتين والفيتامينات والحديد، والمرأة التي تقيم علاقة جنسية تحتاج إلى هذه المواد حتى تحبل، بحسب الجمعية الأميركية للحمل.




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