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الدوري الإنجليزي "تحت التهديد".. و48 ساعة تحسم الأمر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت تقارير صحفية بريطانية أن لقاءات نهاية الأسبوع من الدوري الإنجليزي الممتاز قد لا تقام في موعدها، بسبب موجة الطقس السيئ المتوقع أن تضرب البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة.



وقالت صحيفة "صن" إن بعض مباريات المرحلة 23 من المسابقة، المقررة السبت والأحد، يمكن أن تؤجل، على خلفية سقوط متوقع للجليد على أنحاء متفرقة من المملكة المتحدة، لا سيما في الغرب.


ولم تستبعد خدمة الطقس الوطنية تكرار موجة الطقس السيئ التي ضربت البلاد العام الماضي، وتسببت في فوضى عارمة ببريطانيا.


ويعتقد أن تكون حالة الطقس خلال اليومين المقبلين، الخميس والجمعة، حاسمة في تحديد مصير لقاءات السبت والأحد، حسبما كشفت الصحيفة.


والسبت يستضيف ليفربول المتصدر كريستال بالاس، بينما يلتقي مانشستر يونايتد مع ضيفه برايتون، أما قمة المرحلة فستكون ديربي لندني مرتقب بين أرسنال وضيفه تشلسي.


والأحد سيكون مانشستر سيتي على موعد مع اختبار سهل نسبيا أمام هدرسفيلد، فيما يحل توتنهام هوتسبير ضيفا على فولهام.




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