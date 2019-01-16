الطّالبة, ندين, سلامة, من, الكليّة, الأرثوذكسيّة, العربيّة, تتأهّل, للمرحلة, النّهائيّة, في, أولمبيادة, البيوتكنولوجيا, القطريّة,

شاركت الطالبة ندين سلامة التي تدرس في الصّفّ الثاني عشر في الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة في حيفا في مسابقة قطريّة نظّمتها وزارة المعارف بموضوع البيوتكنولوجيا خلال العام الدراسيّ الحاليّ. يشارك في المسابقة طلاب من مدارس مختلفة في البلاد، والذين يجرون بحثًا علميًا في مجال البيوتكنولوجيا في أحد معاهد الأبحاث. يمرّ الطّلّاب المشاركون في تصفيات ومراحل عدّة. نجحت الطّالبة ندين في الوصول للمرحلة النهائيّة من المسابقة والتي تأهّل لها خمسة طلاب فقط من بين مئات المتقدّمين، لتكون بذلك الطّالبة العربيّة الوحيدة المتأهّلة للمرحلة الأخيرة في المسابقة والتي ستجري الشّهر القادم في معهد التخنيون.

سيقدّم كل طالب مشارك محاضرة حول بحثه خلال المسابقة النهائيّة. يتناول بحث الطّالبة ندين موضوع الهندسة الوراثيّة، حيث تقوم بتطبيق طرق حديثة من مجال الهندسة الوراثيّة لفحص تعرّض المرجان لظروف ضائقة. فمن المعروف أنّ نسبة المرجان في العالم آخذة في الانخفاض في السّنوات الأخيرة بسبب الاحتباس الحراريّ والتلويث البيئيّ ، لذلك توجد حاجة ماسّة لتطوير طرق فحص سريعة يمكن بواسطتها تعقّب إذا كان المرجان بظروف ضائقة من خلال آليّات الهندسة الوراثيّة. أجرت ندين البحث في معهد أبحاث البحار في حيفا بإرشاد باحثين من المعهد ود. أسعد سخنيني معلّم الموضوع في الكليّة.يذكر أنّ الكليّة الأرثوذكسيّة العربيّة هي من المدارس القليلة في الوسط العربيّ التي تدرّس تخصّص البيوتكنولوجيا بشكل موسّع يصل إلى 15 وحدة تعليميّة، تشمل موضوعًا علميًّا، وموضوع الأجهزة البيوتكنولوجيّة وبحثًا علميًّا أيضًا.