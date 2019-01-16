شقيق, كيت, ميدلتون, يكشف, عن, معاناته, مع, الاكتئاب,

تحدّث جايمس ميدلتون شقيق زوجة ​الأمير هاري​ كايت ميدلتون، عن معاناته مع الاكتئاب الذي اخفاه عن عائلته، واصفا اياه بسرطان العقل.

وقال انه كان من الصعب عليه النوم بسبب حدوث أصوات وهمية في رأسه، ما ادى الى اهمال مسؤولياته وعمله.وتابع بالقول: “لم أستطع وقتها التواصل مع أيّ شخص، حتى مع الأشخاص الذين أحبهم للغاية، مثل: عائلتي وأصدقائي المقربين”.