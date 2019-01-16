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فيديو - فنان خردة من شعب يبني حصانا عربيا من الحديد ومخلفات قطع السيارات



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فيديو - فنان خردة من شعب يبني حصانا عربيا من الحديد ومخلفات قطع السيارات




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