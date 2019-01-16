فنان, الخردة, وسيم, بقاعي, من, شعب, يبدع, في, بناء, مجسم, لحصان, من, من, الحديد, والخردة, مخلّفات, وقطع, السيارات, المعطلة,

قام فنان الخردة، الشاب وسيم بقاعي، من قرية شعب، مؤخرا بإنجاز تصميم ابداعي ومثير، هو عبارة عن مجسم معدني ضخم بحجم حصان عربي اصيل، في غاية الدقة والاتقان صنعه من الحديد والخردة من مخلّفات وقطع السيارات المعطلة.

ويبلغ وزن مجسم الحصان حوالي 600 كيلوغرام بينما يبلغ ارتفاعه نحو 240 سنتمترا، وطوله 260 سنتمترا.ويقول الفنان وسيم بقاعي، ان العمل على بناء المجسم استغرق بضعة أشهر، وهو واحد من بين 300 عمل فني من اعماله الابداعية المتنوعة والمجسمات المنتشرة في عدة مواقع على طول البلاد وعرضها.ويذكر ان الفنان وسيم بقاعي لم يتعلم موضوع الفنون، لكنه اكتسب هذه الموهبة من خلال عمله في مجال الحديد، بالإضافة انه شاب موهوب بالفطرة، كما يسمي نفسه. وقال انه طور موهبته من خلال التجربة وان المعلم الاساسي لتطوير الموهبة هو الاصرار والعزيمة والاستفادة من الخبرات.