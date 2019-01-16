الرملة - اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل عبدو شمشوم

اعتقلت الشرطة في الرملة الليلة الماضية شابا في الخامسة والعشرين من العمر بشبهة الضلوع في جريمة قتل المواطن عبدو شمشوم في المدينة الشهر الفائت.

وسيمثل هذا المعتقل امام محكمة الصلح في ريشون لتسيون قبل ظهر اليوم لتمديد فترة اعتقاله