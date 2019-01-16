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"آبل" تطلق أجهزة جديدة هذا العام



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ذكرت مصادر مقربة من شركة آبل أنها عازمة على طرح أجهزة جديدة كليا العام الجاري.



وأول هذه الأجهزة سيكون "iPod touch 2019" الذي سيأتي بشاشة OLED عالية الدقة تعمل باللمس، وكاميرا أمامية مزودة بخاصية التعرف على الوجوه، ونظام تشغيل خاص غير "Ios" التقليدي، يعطيه سرعة أداء عالية أثناء تشغيل ألعاب الفيديو واستخدام الإنترنت.


أما الجهاز الثاني فسيكون "آيباد" بشاشة مقاسها 10 بوصات، تملأ كامل مساحة واجهته الأمامية، مزود بملحقات ذكية، كقلم "Apple Pencil" للكتابة والرسم على الشاشة، ولوحة مفاتيح يمكن ربطها عبر وصلات مغناطيسية.


كما من المفترض أن تطلق آبل أيضا أول هاتف آيفون مزود بثلاث كاميرات، لتنافس "سامسونغ" و"Huawei" وغيرها من الشركات التي طرحت هذه التقنية العام الفائت.




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