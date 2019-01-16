تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-16 11:49:17 مصرع 8 مواطنين عرب بحوادث الطرق منذ بداية 2019 |  2019-01-16 11:44:33 فنان الخردة وسيم بقاعي من شعب يبدع في بناء مجسم لحصان من من الحديد والخردة مخلّفات وقطع السيارات المعطلة |  2019-01-16 11:38:48 الرملة - اعتقال مشتبه بالضلوع بجريمة قتل عبدو شمشوم |  2019-01-16 11:35:47 "آلة حاسبة" تحدد النساء الأكثر عرضة لسرطان الثدي |  2019-01-16 11:28:18 "تحدي العشر سنوات" يجتاح مواقع التواصل |  2019-01-16 11:27:13 عيساوي فريج:" صفقة البرايمريز" اتفاق رضوخ وصفعة بوجه المحامين المظلومين |  2019-01-16 11:22:22 العاصفة تضرب.. سوريا والأردن ولبنان على "الجبهة الثلجية" |  2019-01-16 11:17:29 طليب ترد على مسؤولة اتهمتها بأنها قد تفجر الكونغرس |  2019-01-16 10:56:32 تحقيق حول شبهات بتعيين غير نزيه لقضاة وتوقيف محام واخرين من بينهم قاضية في محكمة صلح لاستجوابهم |  2019-01-16 10:47:23 ماليزيا: لن نتراجع عن قرار حظر دخول الرياضيين الإسرائيليين |  2019-01-16 10:37:56 جبل الشيخ يستعد للعاصفة الثلجية الأقوى منذ سنوات |  2019-01-16 09:53:25 حزب أردوغان قد يخسر بالانتخابات البلدية في المدن الكبيرة |  2019-01-16 09:52:24 نهاية مأساوية لـ 3 أطفال أميركيين في "ثلاجة" |  2019-01-16 09:51:27 اعتقال مراسلة تلفزيون إيراني في الولايات المتحدة |  2019-01-16 09:44:36 صور - وحدات الانقاذ والاطفاء في لواء الشمال تستعد للتعامل مع العاصفة المحتمل ان تضرب البلاد ظهر اليوم |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

"آلة حاسبة" تحدد النساء الأكثر عرضة لسرطان الثدي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طور العلماء اختبارا دقيقا لحساب احتمال إصابة المرأة بسرطان الثدي في أي مرحلة من حياتها، وأطلقوا عليه اسم "تغيير قواعد اللعبة".



ويتيح هذا الاختراق للأطباء استخدام أداة عبر الإنترنت للتنبؤ بخطر السرطان لدى النساء، قبل عقود من ظهور الأعراض.


ويقول العلماء في جامعة كامبريدج، إن الاختبار الذي يجمع بين فحص الحمض النووي أو فحص دم، مع التاريخ العائلي للإصابة بالسرطان وفحوصات صحية أساسية، هو "أكثر الطرق شمولا"، بعد تطويره، للتنبؤ بمخاطر الإصابة بسرطان الثدي.

ويستخدم الاختبار، الذي يجري تجريبه من قبل الأطباء، أكثر من 300 مؤشر جيني، إلى جانب الوزن وتناول الكحول وغيرها من المعلومات الطبية، بينها سن انقطاع الطمث بالنسبة للنساء الأكبر سنا.


وعلى الرغم من أن بعض هذه العوامل تؤثر بشكل فردي على احتمالية تطور المرض، إلا أن الجمع بينها، بما في ذلك التاريخ العائلي وعلم الوراثة، مكن العلماء من تحديد النساء الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.


واستخدمت جميع هذه البيانات لإنشاء آلة حاسبة على الإنترنت، يتم اختبارها حاليا من قبل الممرضات والعاملين في قطاع الصحة والمستشارين الجينيين.


ويعتقد العلماء أن هذا المشروع الممول من معهد أبحاث السرطان في المملكة المتحدة، يمكن أن يساعد النساء المعرضات للخطر في تبني أنماط حياة صحية لتقليل خطر الإصابة بالسرطان.


كما يمكن لأولئك المعرضين لخطر أكبر، الحصول على دواء تاموكسيفين، وهو دواء هرموني يقلل من فرص الإصابة بسرطان الثدي.




كلمات متعلقة

"آلة, حاسبة", تحدد, النساء, الأكثر, عرضة, لسرطان, الثدي,

تابعونــا

فيتامينات ضرورية للراغبين في الإقلاع عن التدخين فيتامينات ضرورية للراغبين في الإقلاع عن التدخين 2019-01-16 | 09:54:38

كشف الخبراء عن مواد من الضروري وجودها في النظام الغذائي لكل من يحاول الإقلاع عن...

لماذا لا ينصح بتكرار غلي الماء؟ لماذا لا ينصح بتكرار غلي الماء؟ 2019-01-16 | 08:35:53

يقضي غلي الماء على الكائنات الدقيقة فيه، ما يزيد من صلاحيته للشرب والاستخدام...

اكتشاف مادة تمنع انتشار السرطان اكتشاف مادة تمنع انتشار السرطان 2019-01-15 | 23:54:53

اكتشف علماء جامعة بازل السويسرية مادة تكبح تشكل وانتشار النقائل أو البؤر...

جدل عالمي بشأن "مرض" ألعاب الفيديو جدل عالمي بشأن "مرض" ألعاب الفيديو 2019-01-15 | 13:04:34

تأسر ألعاب الفيديو الألباب لكن هل تنم ممارستها بإفراط عن حالة مرضية؟.. يحاول صناع...

دراسة: اللوز بالشتاء يساعد على النوم العميق دراسة: اللوز بالشتاء يساعد على النوم العميق 2019-01-15 | 10:33:33

يمكن أن يكون لدرجات الحرارة المنخفضة خلال فصل الشتاء تأثير كبير على أنماط النوم...

النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط الافضل في 2019 النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط الافضل في 2019 2019-01-15 | 08:16:49

صوت أخصائيون في التغذية على أن النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، هو...

اكتشاف خطير في دم مريضين في الصين! اكتشاف خطير في دم مريضين في الصين! 2019-01-14 | 22:54:32

اكتشف علماء جامعة "Chengdu" نوعين جديدين من البكتيريا القاتلة المقاومة للمضادات...

لمحبي الحلويات..علاج غير متوقع للسعال! لمحبي الحلويات..علاج غير متوقع للسعال! 2019-01-14 | 14:50:22

اكتشفت مجموعة من الباحثين من جامعة هال في بريطانيا أن الشوكولاتة العادية تستطيع...

علاقة خطرة بين السمنة وشيخوخة الدماغ المبكرة علاقة خطرة بين السمنة وشيخوخة الدماغ المبكرة 2019-01-14 | 13:29:52

كشف علماء جامعة لابفورو الإنجليزية أن السمنة تساعد في تقلص حجم الدماغ،...

هل يتمكن الجسم من علاج مرض السكري بنفسه ؟ هل يتمكن الجسم من علاج مرض السكري بنفسه ؟ 2019-01-14 | 12:26:39

أكد باحثون من جامعة بيرغن النرويجية، أن الجسم يمكنه علاج مرض السكري، لأن خلايا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كنيسة حطين تدنيس تخريب نصب تذكاري كنيسة الله جبل الشرطة تحقيق حريق هائل مدرسة الرازي الناصرة اخلاء طلاب اشواك اطفاء اخماد نار دخان كثيف رخص سياقة مؤقته وزارة المواصلات انتهاء اضراب ممتحني السياقة مواجهات غضب مظاهرة قطرية القدس رفضا قانون كامينتس تسريع اوامر هدم بيوت عربية أردوغان طارق عبد الحميد بلدة كفر مندا أول مولود زياد نصار طفل يحمل اسم الرئيس التركي العقبي مهند عائلة تستنكر الفيديو شريط مصرع شاب غرق غرقا شاطئ الزيب شمالي نهاريا مدينة بحر مياه شاطئ الزيب المقيبله مصرع رجل انفجار اطار عجلة شاحنة اسعاف شرطة محل تصليح بناشر مرج ابن حسني زيادات عامر الجلبواع عامل حريق بيت الطابق الثالث حي القفزة في الناصرة اطفاء اصابة شخصينكفر قاسم اطلاق نار اصابتان خطيرة متوسطة بث مباشر دوري ابطال اوربا : بايرن بنفيكابث مباشر.دوري ابطال اورباكفر قرع . محاولة اضرام النار مدخل محطة الشرطة الجماهيرية كوكب ابو الهيجا مسيرة الاقصى المسجد تضامناامنية النعامي 7 اشهر وفاة الطفلة حورة حادث طرق مروع شارع الموت حافلة سيارة خصوصيةأمسية وديع الصافي راهبات الناصرة شفاعمرو طلاب طالبات مدرسة مشاركة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com