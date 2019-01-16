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قال نادي توتنهام الإنجليزي عبر موقعه الرسمي "تويتر" إن نجمه هاري كاين سيغيب حتى...
بمجرد انتهاء مباراتي الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا،...
ارتبط اسم الفرنسي أوليفيه جيرو، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي، بالانضمام لصفوف...
وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي إلى جدة مساء الاثنين،...
يدخل المنتخب السوري يوم الثلاثاء بفرصة أخيرة للبقاء في بطولة كأس آسيا، والتي كانت...
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لنجمي يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني...
أدلى النجم الأرجتنيني باولو ديبالا بتصريحات صحفية تحدث خلالها عن تجربته باللعب...
تعرض ريال مدريد لضربة مزدوجة من الإصابات بعدما أظهرت الأشعة إصابة المهاجم كريم...
سخر السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، من...
أعلن رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليغا"، خافيير تيباس، موعد مباراة "الكلاسيكو "...