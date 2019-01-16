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بدأ عام 2019 قبل أقلّ من أسبوعين، وقد قُتل عشرة أشخاص في حوادث طرق خلال هذه الفترة...
قام فنان الخردة، الشاب وسيم بقاعي، من قرية شعب، مؤخرا بإنجاز تصميم ابداعي ومثير،...
اعتقلت الشرطة في الرملة الليلة الماضية شابا في الخامسة والعشرين من العمر بشبهة...
توقعت دوائر الأرصاد الجوية في دول الحوض الشرقي للبحر المتوسط تساقط الثلوج على...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: سُمح للنشر أن...
على قدم وساق تجري الاستعدادات في موقع جبل الشيخ لاستقبال العاصفة الثلجية...
انهت وحدات الانقاذ والاطفاء التابعة لسلطة الاطفاء والانقاذ في لواء الشمال...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي، ما يلي:"وفق معلومات...
قال رئيس حزب العمل افي غباي، انه وبعد انتخابه لمنصب رئيس الحكومة سيقوم بالإعلان...
قالت دائرة الأرصاد إن الجو يكون اليوم الاربعاء غائماً جزئيا الى غائم وشديد...