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عيساوي فريج:" صفقة البرايمريز" اتفاق رضوخ وصفعة بوجه المحامين المظلومين



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عقب رئيس لوبي المتدربين بالكنيست ومقدم قانون نقابة المحاماة" علامة الاجتياز" للامتحانات الثلاث الاخيرة، النائب عيساوي فريج على "صفقة البرايمريز" التي تم ابرامها من وراء الممتحنين وتحت جنح الليل بين وزيرة القضاء اييليت شاكيد والنائب ميكي زوهر رئيس اللجنة المشتركة البرلمانية التي بحثت في القانون، بالقول:" الحديث ليس عن اتفاق تسوية، وانما اتفاق رضوخ لا يصلح الخطأ الذي بسببه قدمت اقتراح القانون".


واضاف النائب فريج يقول:" تم اسقاط الممتحنين مرتين، مرة في الامتحان على يد نقابة المحامين، ومرة اخرى بواسطة اعضاء الكنيست من الليكود الذين باعوهم من اجل انجاحهم في البرايمريز وكل ذلك من وراء مقدمي الاقتراح نفسه".


وانهى النائب فريج يقول:" يظهر ان المتدربين ليسوا في سلم اولويات نواب الليكود وانما رغبات رئيس الحكومة هي التي تحركهم، ولا عجب اننا نرى حفنة من المحامين تحيط بنتنياهو وهي على ما يبدو تنجح بالضغط عليه في قراراتها".


يشار الى ان النائب عيساوي فريج ابرق مساء امس رسالة الى سكرتير الحكومة" تساحي برافرمان" موقعة باسماء 64 نائبا من بينهم النائب ميكي زوهر من اجل طلب عقد جلسة طارئة لهيئة الكنيست لاتمام سن القانون بالقراءة الثانية والثالثة، كون الحكومة هي الوحيدة التي لها صلاحية عقد الجلسة اذا ما كانت متعلقة بالتشريع وليس جلسة بحث اخرى.




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