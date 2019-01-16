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العاصفة تضرب.. سوريا والأردن ولبنان على "الجبهة الثلجية"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توقعت دوائر الأرصاد الجوية في دول الحوض الشرقي للبحر المتوسط تساقط الثلوج على ارتفاعات منخفضة نسبيا، وذلك مع وصول "العاصفة القطبية" إلى المنطقة، اليوم الأربعاء.



وقال موقع "طقس العرب" إن عاصفة هوائية باردة وقطبية وصفها بـ"الجبهة الثلجية"، ستعبر الأردن مع الساعات الأولى من عصر الأربعاء، الأمر الذي سيؤدي إلى تساقط الثلوج وانخفاض درجات الحرارة.


وأوضح، وفق ما نقلت عنه موقع وكالة "عمون" الأردنية، أنه "سيطرأ انخفاض حاد ومتواصل على درجات الحرارة.. وتكون درجات الحرارة أقل من مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام مع مرور ساعات المساء بحوالي 10 درجات مئوية".


وكشف أن العاصفة ستؤدي إلى هطول غزير للأمطار، يترافق مع عواصف رعدية وتساقط لزخات غزيرة من البرد، على أن "يبدأ تساقط الثلوج فوق المُرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 900 متر عن سطح البحر".


وكانت وكالة الأنباء الأردنية قالت، الثلاثاء، إن المملكة تتأثر "بكتلة هوائية باردة جداً من أصل قطبي مرافقة لمنخفض جوي يتمركز شمال سوريا، لذا سيطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسود أجواء باردة جداً وغائمة وماطرة".




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