طليب, ترد, على, مسؤولة, اتهمتها, بأنها, قد, تفجر, الكونغرس,

ردت النائب في الكونغرس الأمريكي من أصل فلسطيني، رشيدة طليب، على مسؤولة أمريكية اتهمتها بمعاداة السامية، وأنها قد تفجر مبنى الكونغرس.

واتهمت المسؤولة المحلية في جنوب فلوريدا أنابيل ليما تاووب عضو الكونغرس من أصل فلسطيني رشيدة طليب بأنها معادية للسامية، وقد تحاول أن تفجر مبنى الكونغرس.وقالت طليب في تغريدة لها معلقة على تصريح تاووب: "هذا النوع من الخطابات البغيضة المعادية للمسلمين لم يأت من فراغ، هذا الرئيس قام (بتطريزه)، والجمهوريون ساروا فيه بسعادة".