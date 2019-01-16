تحقيق, حول, شبهات, بتعيين, غير, نزيه, لقضاة, وتوقيف, محام, واخرين, من, بينهم, قاضية, في, محكمة, صلح, لاستجوابهم,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي: سُمح للنشر أن (الوحدة القطرية للتحقيق في جرائم الإختلاس) في لاهاف 433 تدير تحقيق بشبهة ارتكاب مخالفات في مجال النزاهة فيما يتعلق بتعيين قضاة.

إثر تلقي معلومات قبل أسبوعين في هذا الشأن، تم فتح تحقيق بشبهة إرتكاب مخالفات تتعلق بتعيين قاضية لمحكمة الصلح قبل بضع سنوات، وبشأن محاولة تعيين قاضٍ إلى المحكمة المركزية - محاولة التي لم تنجح في نهاية المطاف.وفي سياق التحقيق، تم توقيف مشتبه الذي يعمل كمحام ، وتم استدعاء مشتبهتين إضافيتين الى التحقيق، أحداهن قاضية في محكمة الصلح والاخرى محامية كما وتم استدعاء اخرين للتلاوة بشهادتهم، كما وتم اجراء تفتيشات وضبط مستندات ومواد محوسبة.هذا وترافق التحقيق النيابة العامة لواء المركز الجنائية ويشرف عليه المدعي العام.لتجنب الشك، لا تزال باقي تفاصيل القضية محظورة للنشر وفقًا لأمر حظر النشر الذي أصدرته المحكمة في هذه القضية والذي لا يزال ساريًا.