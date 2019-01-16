ماليزيا:, لن, نتراجع, عن, قرار, حظر, دخول, الرياضيين, الإسرائيليين,

أكد وزير الخارجية الماليزي سيف الدين بن عبد الله، أن بلاده لن تتراجع عن قرارها فرض حظر على دخول الرياضيين الإسرائيليين للبلاد للمشاركة في بطولة دولية للسباحة.

وجدد بن عبد الله في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس" التأكيد على أن بلاده لن تستضيف أية فعالية أخرى تشارك فيها "إسرائيل". مؤكداً على موقف بلاده الراسخ حيال القضية الفلسطينية.وكانت الحكومة الماليزية أكدت الأسبوع الماضي أنه لا يمكن لأي وفد إسرائيلي دخول البلاد للمشاركة في فعاليات رياضية أو غيره