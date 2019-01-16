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شاهدوا - جبل الشيخ يستعد للعاصفة الثلجية
2019-01-16 10:42:30
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جبل الشيخ يستعد للعاصفة
جبل الشيخ يستعد للعاصفة
جبل الشيخ يستعد للعاصفة
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