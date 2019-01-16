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جبل الشيخ يستعد للعاصفة الثلجية الأقوى منذ سنوات



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



على قدم وساق تجري الاستعدادات في موقع جبل الشيخ لاستقبال العاصفة الثلجية المتوقعة اليوم الاربعاء .


وتشير التوقعات الى ان الموقع سيحظى بكمية كبيرة من الثلوج المتقع تساقطها لتكون العاصفة الثلجية الاقوى في المنطثة منذ زمن .


وتم تجهيز المعدات والاليات الثقيلة استعدادا للعاصفة 




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