جبل, الشيخ, يستعد, للعاصفة, الثلجية, الأقوى, منذ, سنوات,

وتشير التوقعات الى ان الموقع سيحظى بكمية كبيرة من الثلوج المتقع تساقطها لتكون العاصفة الثلجية الاقوى في المنطثة منذ زمن .وتم تجهيز المعدات والاليات الثقيلة استعدادا للعاصفة

على قدم وساق تجري الاستعدادات في موقع جبل الشيخ لاستقبال العاصفة الثلجية المتوقعة اليوم الاربعاء .

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