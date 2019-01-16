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سارة فرح تثير الجدل بجرأة جلسة تصويرها وتتعرض للانتقادات



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت الفنانة السورية ​سارة فرح​ عدة صور لها من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.



الا انها تعرضت للعديد من الانتقادات من قبل المتابعين الذين اعتبروا انها اطلالتها غير موفقة، فيما اشاد البعض الآخر بأناقتها.

 الجدير ذكره ان سارة فرح كانت قد اطلقت مؤخرا أغنية ” أيوب”، واستطاعت ان تحقق نجاحا كبيرا ورواجا واسعا.




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