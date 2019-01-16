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2019-01-16 11:27:13
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2019-01-16 11:22:22
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2019-01-16 11:17:29
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2019-01-16 09:44:36
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شاهدوا - جريان المياه وتدفقها في البانياس بهضبة الجولان
2019-01-16 10:03:39
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جريان المياه وتدفقها في البانياس بهضبة الجولان
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