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توتنهام يعلن غياب هاري كاين لشهرين بدافع الاصابة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال نادي توتنهام الإنجليزي عبر موقعه الرسمي "تويتر" إن نجمه هاري كاين سيغيب حتى مارس بسبب إصابة في أربطة الكاحل الأيسر تعرض لها الأحد الماضي في المباراة ضد مانشستر يونايتد.



وأشار النادي إلى أنه "بعد إجراء التقييمات الأولية، يمكننا أن نؤكد أن هاري كاين تعرض لضرر في أربطة الكاحل الأيسر خلال مباراة الأحد" التي خسرها فريقه بنتيجة 0-1 أمام ضيفه مانشستر يونايتد في المرحلة الثانية والعشرين.



وأضاف "سيواصل الخضوع لمراقبة جهازنا الطبي مع بدء عملية التعافي، ومن المتوقع أن يعاود التمارين مطلع مارس".


ويعد كاين (25 عاما) قائد منتخب "الأسود الثلاثة"، من أبرز مفاتيح فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، وهو سجل حتى الآن في الدوري الإنجليزي، 14 هدفا تساويا في صدارة ترتيب الهدافين مع نجم ليفربول المصري محمد صلاح والغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ مهاجم أرسنال.


وسيشكل غيابه ضربة موجعة للفريق اللندني إن على صعيد الدوري الممتاز حيث يحتل المركز الثالث برصيد 48 نقطة ويسعى للبقاء على مقربة من المتصدر ليفربول (57) وحامل اللقب مانشستر سيتي (53)، أو على صعيد دوري أبطال أوروبا حيث يستضيف بوروسيا دورتموند متصدر ترتيب الدوري الألماني في ذهاب الدور ثمن النهائي في 13 فبراير المقبل، ويحل ضيفا عليه في مباراة الإياب في الخامس من مارس.




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