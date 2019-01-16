فيتامينات, ضرورية, للراغبين, في, الإقلاع, عن, التدخين,

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طور العلماء اختبارا دقيقا لحساب احتمال إصابة المرأة بسرطان الثدي في أي مرحلة من...
يقضي غلي الماء على الكائنات الدقيقة فيه، ما يزيد من صلاحيته للشرب والاستخدام...
اكتشف علماء جامعة بازل السويسرية مادة تكبح تشكل وانتشار النقائل أو البؤر...
تأسر ألعاب الفيديو الألباب لكن هل تنم ممارستها بإفراط عن حالة مرضية؟.. يحاول صناع...
يمكن أن يكون لدرجات الحرارة المنخفضة خلال فصل الشتاء تأثير كبير على أنماط النوم...
صوت أخصائيون في التغذية على أن النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، هو...
اكتشف علماء جامعة "Chengdu" نوعين جديدين من البكتيريا القاتلة المقاومة للمضادات...
اكتشفت مجموعة من الباحثين من جامعة هال في بريطانيا أن الشوكولاتة العادية تستطيع...
كشف علماء جامعة لابفورو الإنجليزية أن السمنة تساعد في تقلص حجم الدماغ،...
أكد باحثون من جامعة بيرغن النرويجية، أن الجسم يمكنه علاج مرض السكري، لأن خلايا...