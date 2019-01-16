حزب, أردوغان, قد, يخسر, بالانتخابات, البلدية, في, المدن, الكبيرة,

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ردت النائب في الكونغرس الأمريكي من أصل فلسطيني، رشيدة طليب، على مسؤولة أمريكية...
أكد وزير الخارجية الماليزي سيف الدين بن عبد الله، أن بلاده لن تتراجع عن قرارها...
ذكرت قناة (برس تي في) الإيرانية التلفزيونية الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء أن...
تعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باتخاذ إجراءات جوابية فعالة ردا على انتشار...
تترقب دول في الحوض الشرقي للبحر المتوسط، وعلى رأسها سوريا والأردن ولبنان...
أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترامب...
ظاهرة جديدة رائعة تنمو في الصين وهي رؤية عارضي ازياء وعارضات ازياء من الجيل...
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، الثلاثاء، أن البرد القارس والنقص في...
قالت الفتاة السعودية رهف، إن الحياة بحرية واستقلال تستحق المخاطرة بالحياة التي...
كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح،...