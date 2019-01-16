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اعتقال مراسلة تلفزيون إيراني في الولايات المتحدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكرت قناة (برس تي في) الإيرانية التلفزيونية الناطقة بالإنجليزية اليوم الأربعاء أن الشرطة الأميركية اعتقلت صحفية تعمل لديها من مواليد الولايات المتحدة لكن دون توجيه تهم محددة إليها.



وقالت القناة إن "مرضية هاشمي اعتقلت في سانت لويس وأرسلت إلى الحجز في واشنطن، لكن لم توجه ضدها اتهاما رسمية".


وأضافت: "تم اعتقالها في مطار سانت لويس لامبرت الدولي يوم الأحد، ونقلها مكتب التحقيقات الاتحادي إلى منشأة احتجاز".


وقالت القناة التلفزيونية إن هاشمي كانت في الولايات المتحدة لزيارة أسرتها.


ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولي مكتب التحقيقات الاتحادي.




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