صور - وحدات الانقاذ والاطفاء في لواء الشمال تستعد للتعامل مع العاصفة المحتمل ان تضرب البلاد ظهر اليوم

انهت وحدات الانقاذ والاطفاء التابعة لسلطة الاطفاء والانقاذ في لواء الشمال استعداداتها للتعامل مع تبعات العاصفة المحتمل ان تضرب البلاد في ساعات بعد ظهر اليوم .

قبل بدء السفر بالسيارة يتوجب عليكم:- فحص اطارات المركبة وضغط الهواء- فحص ماسحات/جرادات الزجاج الأمامي- تنظيف نوافذ السيارة ومرايا- تنظيف اضواء المركبة الأمامية والخلفية- امساك المقود بكلتا اليدينخلال السفر بالسيارة عليكم:- الفيادة بسرعة ملائمة لظروف الشارع- انارة الأضواء بالمركبة- المحافظة على مسافة بين المركبتين- التركيز بالقيادةفي حال وجود ثلوج على الشارع:- احذروا خطر الانزلاق وسيروا ببطئ شديد- اذا لم تتمكنوا من رؤية الشارع بوضوع قفوا جانبًا وانتظروا حتى تتوضح الرؤية- تجمع الثلوج تجذب المواطنين ومحبي الاستطلاع خصوصًا الاطفال لذا يرجى توخي الذحر- اثر خطر التزحلق على الشارع يتوجب عل السائقين توخي اقصى درجات الحذر وتجنب السفر على الطرقات المعرضة لتدفق السيول والفيضانات وخطر الانزلاق والغرق.