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صور - وحدات الانقاذ والاطفاء في لواء الشمال تستعد للتعامل مع العاصفة المحتمل ان تضرب البلاد ظهر اليوم



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



انهت وحدات الانقاذ والاطفاء التابعة لسلطة الاطفاء والانقاذ في لواء الشمال استعداداتها للتعامل مع تبعات العاصفة المحتمل ان تضرب البلاد في ساعات بعد ظهر اليوم .


قبل بدء السفر بالسيارة يتوجب عليكم: 

- فحص اطارات المركبة وضغط الهواء 

- فحص ماسحات/جرادات الزجاج الأمامي 

- تنظيف نوافذ السيارة ومرايا

- تنظيف اضواء المركبة الأمامية والخلفية 

- امساك المقود بكلتا اليدين

خلال السفر بالسيارة عليكم:

- الفيادة بسرعة ملائمة لظروف الشارع 

- انارة الأضواء بالمركبة 

- المحافظة على مسافة بين المركبتين 

- التركيز بالقيادة


في حال وجود ثلوج على الشارع:

- احذروا خطر الانزلاق وسيروا ببطئ شديد 

- اذا لم تتمكنوا من رؤية الشارع بوضوع قفوا جانبًا وانتظروا حتى تتوضح الرؤية

- تجمع الثلوج تجذب المواطنين ومحبي الاستطلاع خصوصًا الاطفال لذا يرجى توخي الذحر

- اثر خطر التزحلق على الشارع يتوجب عل السائقين توخي اقصى درجات الحذر وتجنب السفر على الطرقات المعرضة لتدفق السيول والفيضانات وخطر الانزلاق والغرق.






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