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سيارة عمرو دياب تشعل انستقرام



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شارك المطرب المصري عمرو دياب جمهوره في صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، سببت جدلا واسعا.



الهضبة ظهر في الصورة وهو يقود سيارة «لامبورجيني»، وعلق قائلا: «اختبار للقيادة، لامبورجيني»، وتلقى الفنان سيل من التعليقات على هذه الصورة وعبر عدد كبير من الجمهور على إعجابه بالصورة.


جمهور عمرو دياب تساءل إن كان الفنان لديه سيارة لامبورجيني وخاصة أنها غالية جدا، بينما حسده عدد كبير منهم عليها، وربط بعض الفانز بينه وبين الفنان محمد رمضان، وعلق بعضهم: «هو دا نمبر وان».


عمرو دياب ظهر مؤخرا برفقة الفنانة دينا الشربيني في دبي، وكانت معهما الفنانة ماجي بو غصن، والتي نشرت صور لهما عبر حسابها الخاص.


جمهور الهضبة مازال يتساءل حول طبيعة علاقته بالفنانة دينا الشربيني والتي لا يوجد مسمى محدد لها حتى الآن، ولم يصرح أي منهما إن كان الزواج قد حدث أم لا.


عمرو دياب استقر مؤخرا على 5 أغنيات جديدة ليضمها للألبوم الجديد الذي يجهز له وسيطرحه نهاية العام، وذلك بعد أن حقق نجاحا كبيرا من خلال ألبوم «كل حياتي»، والذي طرحه العام الماضي,




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