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لحظة إطلاق نار في مركز تجاري بولاية يوتا الأمريكية
2019-01-16 08:38:36
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لحظة إطلاق نار في مركز تجاري بولاية يوتا الأمريكية
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