تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-16 08:35:14 عالمة تكشف متى تقوم ناسا بإعلان "اقتراب نهاية العالم" |  2019-01-16 08:33:16 بنقطتين فقط.. سيناريوهات تأهل فلسطين لدور الـ16 الآسيوي |  2019-01-16 08:26:50 الشرطة تنشر توصياتها في ظل العاصفة المتوقعة اليوم |  2019-01-16 08:17:50 غباي : بعد انتخابي رئيس للحكومة سأذهب لجامعة الدول العربية للتحدث عن حل شامل وكامل للصراع |  2019-01-16 05:55:29 بوتين: لن نغض الطرف عن نشر الصواريخ الأمريكية وسنرد بشكل فعال |  2019-01-16 05:52:44 الطقس - عواصف وامطار وثلوج فوق 900 متر |  2019-01-15 23:59:41 يافا:اصابة خطيرة في حادث طرق |  2019-01-15 23:53:29 وكيل جيرو يكشف حقيقة مفاوضات برشلونة |  2019-01-15 23:47:20 سلطة الاطفاء والانقاذ تصدر تعليمات وتوصيات للجمهور استعداداً للعاصفة المتوقعة الاربعاء |  2019-01-15 22:43:17 وجهاء من منطقة نابلس يزورون رئيس بلدية الناصرة علي سلام |  2019-01-15 20:34:26 للسنة الثالثة على التوالي- وحدة الخدّج في مستشفى الناصرة الإنجليزي: الأفضل في البلاد |  2019-01-15 20:33:21 د.صفوت ابوريا نائبا لرئيس اللجنة القطرية:هذا تكليف وليس تشريف |  2019-01-15 20:20:27 الاستعداد لافتتاح غرف العمليات والولادة العصرية في مستشفى العائلة المقدسة الناصرة |  2019-01-15 20:05:49 ارتفاع مستوى بحيرة طبريا 68 سم منذ بداية موسم الأمطار |  2019-01-15 18:48:09 جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين تلتقي مع وفد طلابي من جامعة هارفارد |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

لحظة إطلاق نار في مركز تجاري بولاية يوتا الأمريكية



  |     |   اضافة تعليق



لحظة إطلاق نار في مركز تجاري بولاية يوتا الأمريكية




كلمات متعلقة

لحظة, إطلاق, نار, في, مركز, تجاري, بولاية, يوتا, الأمريكية,

تابعونــا

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حادث طرق مروع اصابات حرجة بالغة خطيرة سيارتين خصوصيتين بين شارع رهط بئر السبعاغلاق موقع جبل الشيخ ثلوج تساقط عاصفة ام الفحم رصاصة طائشة تحطم زجاج نافذة سيارة حي منطقة الشيكون مدينة ام الفحمتهاني طميش ام الفحم تتظاهر رفضا لانتشار النفايات تراكم قرب المدارس لافتات سيارتها الطلاب بلدية الشيخ عربي الطيبة ناضل دحبور الموت للعرب مستوطنين حجارة اعتداء طوالكرم حفل صديقه الخضيرة دهس طعن ام الفحم شاب الطيبة القاء حجارة اعتقال قاصرين ملثمين مجهولون البقيعة خزنة مكتب سركة سفريات الشرطة سرقة اموال سعيد نفاع نقل سجن عكا الافراج عنه عشية ابو معروف عائلة عضو كنيست سابق مجلس محلي طرعان رئيس مجلي عماد دحلة امين جائزة الادارة المالية السليمة حادث طرق شارع باقة الغربية مدينة قرية جت اصابات شرطة اسعاف مصادرة كابول غاز تعبئة عبلين محلات غير مرخصة الشرطة قوات خاصة مسنو مسنات عرابة يوم المسن احتفال قرية الرامة انتخابات مجلس الطائفة الروم الكاثوليك تزكية قائمة البديل الناصرة نظرة للمقعد الخلفي سيارة تمنع وقوع كارثة طواقم الاسعاف حر أجواء خماسينية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com