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عالمة تكشف متى تقوم ناسا بإعلان "اقتراب نهاية العالم"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت مسؤولة في وكالة ناسا إن علماء الفضاء سيسمحون للعالم بمعرفة ما إذا كانت نهاية الحياة في طريقها إلينا، حيث لن تكون هناك "وسيلة" لإخفاء كويكب كارثي يتجه نحو الأرض.



ويمكن أن تكون وكالة الفضاء الأمريكية قد أصدرت بالفعل تحذيرها النهائي بالقول، إن "كويكب نهاية العالم" (بينو) يملك فرصة واحدة من 2700 فرصة، للاصطدام بالأرض في القرن المقبل.


وفي حال اصطدم بكوكبنا، فإن الكويكب سيصدر طاقة تفوق انفجار قنبلة هيروشيما الذرية بمقدار 80 ألف مرة.




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