بنقطتين, فقط.., سيناريوهات, تأهل, فلسطين, لدور, الـ16, الآسيوي,

بمجرد انتهاء مباراتي الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة كأس آسيا، بدأت الحسابات للتعرف على حظوظ المنتخب الفلسطيني في التأهل إلى دور الـ16 بين أفضل ثوالث، برفقة الأردن وأستراليا صاحبي الصدارة والوصافة.

ورغم فشله في تحقيق أي انتصار، أو تسجيل أي هدف في مباريات المجموعة الثانية، لا يزال المنتخب الفلسطيني يتمسك بأمل "ضعيف" للتأهل لدور الـ16، بين أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.وحصد المنتخب الفلسطيني نقطتين من تعادلين سلبيين أمام سوريا والأردن، بينما هزم بنتيجة 0-3 أمام أستراليا.سيناريو التأهلوتملك فلسطين نقطتين في المركز الثالث للمجموعة الثانية، مما يعني أنها ستحتاج أن ينهي منتخبان من أصحاب المركز الثالث في المجموعات الأخرى البطولة بنقطة واحدة فقط.ولتحقيق هذا السيناريو "الصعب"، ستنتظر فلسطين تعادلا في 2 من 4 مواجهات متبقية، وهي الفلبين أمام قيرغيستان، وفيتنام أمام اليمن، ولبنان أمام كوريا الشمالية، وعمان أمام تركمنستان.انتهاء 2 من هذه المواجهات الأربع بالتعادل، سيعني تأهل فلسطين للأدوار الإقصائية كأحد أفضل الفرق في المركز الثالث، حيث ستتفوق على فريقين بالمركز الثالث، أنهيا البطولة بنقطة واحدة فقط.وتبدو فرصة فلسطين بالتأهل ضعيفة للغاية، لكن من المؤكد أن محبي "الفدائي" سيتابعون المباريات الأربع الأخيرة وكلهم أمل في "النهاية السعيدة" بالتعادل في اثنتين منها على الأقل.