الشرطة, تنشر, توصياتها, في, ظل, العاصفة, المتوقعة, اليوم,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي، ما يلي:"وفق معلومات وردت للشرطة من مركز الارصاد الجوية، سيشهد اليوم الأربعاء وبعد غدٍ الخميس حالة طقس ماطرة وعاصفة وستراقفها رياح شديدة وامكانية حدوث فيضانات في الاودية وتساقط ثلوج".

وتابع البيان: "شرطة اسرائيل تناشد جمهور السائقين وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية المسبقة انه من المتوقع ان تشهد منطقة مختلفة سيتم الاعلان عنها تباعًا من قبل الشرطة وعلى ضوء ذلك، تناشد الشرطة جمهور المتنزهين بعدم الوصول إلى هذه المناطق وتعقب بياناتها والاستماع الى تعليماتها والتصرف وفق التعليمات التالية:قبل بدء السفر بالسيارة يتوجب عليكم:- فحص اطارات المركبة وضغط الهواء- فحص ماسحات/جرادات الزجاج الأمامي- تنظيف نوافذ السيارة ومرايا- تنظيف اضواء المركبة الأمامية والخلفية- امساك المقود بكلتا اليدينخلال السفر بالسيارة عليكم:- الفيادة بسرعة ملائمة لظروف الشارع- انارة الأضواء بالمركبة- المحافظة على مسافة بين المركبتين- التركيز بالقيادةفي حال وجود ثلوج على الشارع:- احذروا خطر الانزلاق وسيروا ببطئ شديد- اذا لم تتمكنوا من رؤية الشارع بوضوع قفوا جانبًا وانتظروا حتى تتوضح الرؤية- تجمع الثلوج تجذب المواطنين ومحبي الاستطلاع خصوصًا الاطفال لذا يرجى توخي الذحر- اثر خطر التزحلق على الشارع يتوجب عل السائقين توخي اقصى درجات الحذر وتجنب السفر على الطرقات المعرضة لتدفق السيول والفيضانات وخطر الانزلاق والغرق.- شرطة إسرائيل، بمساعدة وحدات الإنقاذ التابعة للشرطة، مستعدة لتقديم الخدمة والمساعدة لجمهور مستخدمي الطريق وإنقاذ المواطنين والمسافرين.