تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-16 05:55:29 بوتين: لن نغض الطرف عن نشر الصواريخ الأمريكية وسنرد بشكل فعال |  2019-01-16 05:52:44 الطقس - عواصف وامطار وثلوج فوق 900 متر |  2019-01-15 23:59:41 يافا:اصابة خطيرة في حادث طرق |  2019-01-15 23:53:29 وكيل جيرو يكشف حقيقة مفاوضات برشلونة |  2019-01-15 23:50:58 جاباي: في أول أيامي كرئيس للوزراء مستعد للاعلان عن مبادرة سياسية تقود الى مفاوضات مع الفلسطينيين |  2019-01-15 23:47:20 سلطة الاطفاء والانقاذ تصدر تعليمات وتوصيات للجمهور استعداداً للعاصفة المتوقعة الاربعاء |  2019-01-15 22:43:17 وجهاء من منطقة نابلس يزورون رئيس بلدية الناصرة علي سلام |  2019-01-15 20:34:26 للسنة الثالثة على التوالي- وحدة الخدّج في مستشفى الناصرة الإنجليزي: الأفضل في البلاد |  2019-01-15 20:33:21 د.صفوت ابوريا نائبا لرئيس اللجنة القطرية:هذا تكليف وليس تشريف |  2019-01-15 20:20:27 الاستعداد لافتتاح غرف العمليات والولادة العصرية في مستشفى العائلة المقدسة الناصرة |  2019-01-15 20:05:49 ارتفاع مستوى بحيرة طبريا 68 سم منذ بداية موسم الأمطار |  2019-01-15 18:48:09 جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين تلتقي مع وفد طلابي من جامعة هارفارد |  2019-01-15 18:46:25 جائزة وزير التّربية للشّبّيبة المتفوّقة على اسم المرحوم العاد ريبن |  2019-01-15 18:44:14 بلدية القدس تستكمل استعداداتها لاستقبال الثلوج |  2019-01-15 17:19:44 مصرع الشابين عدي عبد الحي واشرف فضيلي باطلاق نار في الطيرة |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بوتين: لن نغض الطرف عن نشر الصواريخ الأمريكية وسنرد بشكل فعال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تعهد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باتخاذ إجراءات جوابية فعالة ردا على انتشار الصواريخ الأمريكية في مناطق العالم المختلفة، لافتا إلى انفتاح روسيا للحوار مع الولايات المتحدة.



وقال بوتين، في مقابلة مع برنامج "أخبار المساء" في التلفزيون الصربي نشر نصها ليلة الثلاثاء على موقع الكرملين: "بالحقيقة تتبع الولايات المتحدة عمليا نهجا إلى إزالة نظام الاتفاقات الدولية في مجال السيطرة على الأسلحة، التي تكتف أيديها فيما يخص زيادة قدراتها العسكرية، أو تحاول تطبيقها بصورة اختيارية أي في الأبعاد التي تتماشى مع مصالحها".


وشدد بوتين على أن "الإعلان عن نيتها الانسحاب من معاهدة نزع الصواريخ قصيرة ومتعددة المدى أصبح حلقة جديدة في السلسلة الطويلة لمثل هذه الأعمال، ومن الواضح أن تداعيات هذه السياسة ستكون الأكثر سلبية".


وتابع الرئيس الروسي: "إننا بالطبع لن نغض الطرف عن انتشار الصواريخ الأمريكية التي تمثل تهديدا مباشرا بالنسبة إلى أمننا. سنكون مضطرين إلى اتخاذ إجراءات جوابية فعالة ردا على ذلك".  


وأشار بوتين مع ذلك إلى أن "روسيا كدولة مسؤولة وحكيمة لا تهتم باندلاع سباق تسلح جديد"، وأوضح: "على الرغم من إعلان الولايات المتحدة نية الانسحاب من المعاهدة، إلا أننا منفتحون على مواصلة الحوار حول سبل الحفاظ عليها. وفي ديسمبر الماضي أرسلنا مجموعة من الاقتراحات الدقيقة حول هذا الشأن، ونحن مستعدون لحديث جدي حول كل الأجندة الاستراتيجية بين بلدينا".




كلمات متعلقة

بوتين:, لن, نغض, الطرف, عن, نشر, الصواريخ, الأمريكية, وسنرد, بشكل, فعال,

تابعونــا

العاصفة "القطبية" تقترب من دول الشام.. وتأهب في سوريا العاصفة "القطبية" تقترب من دول الشام.. وتأهب في سوريا 2019-01-15 | 14:55:45

تترقب دول في الحوض الشرقي للبحر المتوسط، وعلى رأسها سوريا والأردن ولبنان...

ترامب وأردوغان بحثا إقامة منطقة أمنية في سوريا ترامب وأردوغان بحثا إقامة منطقة أمنية في سوريا 2019-01-15 | 14:55:14

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترامب...

ظاهرة رائعة في الصين: ازدياد الطلب على العارضين المسنين! ظاهرة رائعة في الصين: ازدياد الطلب على العارضين المسنين! 2019-01-15 | 14:10:23

ظاهرة جديدة رائعة تنمو في الصين وهي رؤية عارضي ازياء وعارضات ازياء من الجيل...

وفاة أطفال ورضّع جراء البرد بمخيمات النزوح في سوريا وفاة أطفال ورضّع جراء البرد بمخيمات النزوح في سوريا 2019-01-15 | 12:56:13

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، الثلاثاء، أن البرد القارس والنقص في...

في أول مقابلة تلفزيونية.. السعودية الهاربة رهف تحكي التفاصيل في أول مقابلة تلفزيونية.. السعودية الهاربة رهف تحكي التفاصيل 2019-01-15 | 11:47:22

قالت الفتاة السعودية رهف، إن الحياة بحرية واستقلال تستحق المخاطرة بالحياة التي...

الاحمد: زيارة عباس لسوريا واردة وستكون قريبة الاحمد: زيارة عباس لسوريا واردة وستكون قريبة 2019-01-15 | 10:32:48

كشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح،...

ترامب: هناك إمكانية كبيرة لتوسيع التنمية الاقتصادية مع تركيا ترامب: هناك إمكانية كبيرة لتوسيع التنمية الاقتصادية مع تركيا 2019-01-15 | 08:23:46

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة إنه يرى "إمكانية كبيرة لتوسيع نطاق"...

استطلاع: 55 بالمئة من الأمريكيين غير راضين عن أداء ترامب استطلاع: 55 بالمئة من الأمريكيين غير راضين عن أداء ترامب 2019-01-15 | 06:10:58

أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة "راسموسن ريبورتس" أن أكثر من نصف المواطنين...

وزير الطاقة يجري محادثات في القاهرة مع نظيره المصري وزير الطاقة يجري محادثات في القاهرة مع نظيره المصري 2019-01-14 | 23:46:14

في القاهرة عقد وزير الطاقة يوفال شتاينيتس سلسلة لقاءات مع وزراء طاقة أجانب من...

السعودية تفتح سفارتها فى دمشق يوم الخميس السعودية تفتح سفارتها فى دمشق يوم الخميس 2019-01-14 | 14:50:29

أعلن وزير الخارجية السعودي، إبراهيم العساف، إنه سيجري يوم الخميس القادم رسمياً...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اخلاص فياض ضراغمة سخنين بائعة شوارما البلاد السيدة المرأة احتراق حريق بيت قرية عسفيا اطفاء دون اصابات لم يبلغ اضرار جسيمة اخماد مصرع عامل الكسيفة دهسته جرافة ورشة الشارون حراسة أحمد القرعان طعن شاب عربي يافا تل ابيب اصابة بالغة مستشفى الشرطة التحقيق ملابسات حادث طعناطلاق نار على شابة فلسطينية محاولة طعن مجندين شمال القدس عملية سكين مصرع حامد ابو طه طعنا سكين بئر السبع قتل مشتبهين اعتقال رجلان امرأة يهود تميم عبد الحليم عضو مجلس ادارة مركز البحوث الصناعة الابحاث التطوير تعيين قداس احد الشعانين حيفا ايمن عودة المطران بقعوني حيفا كنيسة الكاثوليكالاتحاد . القطري أولياء الطلاب العرب يهدد بالاضراب في المدارس العربية مصرع محمد ابو كليب بسمة طبعون شارع 70 قرب حيفا سيارة اصابة شخص اخررهط مظاهرة نصرة المسجد الاقصى المبارك القدس بلدية اللجنة الشعبيةغرفة حريق صفورية مصنع صناعية منطقة اطفاء الناصرة انفاق كرمل اصابات 30 حافلة حيفا اسعاف شرطة ركاب شاحنة تصادم كوكب ابو الهيجا مسيرة الاقصى المسجد تضامناحادث طرق مروع بين شاحنة سيارة خصوصية شارع 31 قرب القدس امرأة اسعاف شرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com