يافا:اصابة, خطيرة, في, حادث, طرق,

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سلطة الاطفاء والانقاذ تصدر تعليمات وتوصيات للجمهور استعداداً للعاصفة المتوقعة الاربعاء 2019-01-15 | 23:47:20 بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع...

وجهاء من منطقة نابلس يزورون رئيس بلدية الناصرة علي سلام 2019-01-15 | 22:43:17 قام السيد هاني ابو ليلى من وجهاء قرية قوصين بجانب مدينة نابلس وكذلك السيد عبد...

للسنة الثالثة على التوالي- وحدة الخدّج في مستشفى الناصرة الإنجليزي: الأفضل في البلاد 2019-01-15 | 20:34:26 في احتفال رسمي بحضور نائب وزير الصّحة، مدير عام وزارة الصّحة وكبار موظّفيها،...

د.صفوت ابوريا نائبا لرئيس اللجنة القطرية:هذا تكليف وليس تشريف 2019-01-15 | 20:33:21 تم بعد ظهر اليوم الثلاثاء انتخاب الدكتور صفوت ابو ريا رئيس بلدية سخنين، نائبا...

الاستعداد لافتتاح غرف العمليات والولادة العصرية في مستشفى العائلة المقدسة الناصرة 2019-01-15 | 20:20:27 يستعد مستشفى العائلة المقدسة في مدينة الناصرة لافتتاح غرف العمليات والولادة...

ارتفاع مستوى بحيرة طبريا 68 سم منذ بداية موسم الأمطار 2019-01-15 | 20:05:49 أعلنت هيئة المياه في اسرائيل ان مستوى بحيرة طبريا قد زاد بمقدار 68 سم منذ بداية...

المحكمة تطلب موقف المستشار القضائي للحكومة من نشر الصور المسيئة في حيفا 2019-01-15 | 18:49:52 في إطار الالتماس الذي قدمه الاب ديمتري خوري راعي طائفة الروم الارثوذكس في حيفا...

جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين تلتقي مع وفد طلابي من جامعة هارفارد 2019-01-15 | 18:48:09 عقدت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في نهاية الاسبوع الماضي لقاء في قرية "عين حوض"...

جائزة وزير التّربية للشّبّيبة المتفوّقة على اسم المرحوم العاد ريبن 2019-01-15 | 18:46:25 بحضور وزير التّربية نفتالي بينت ، المدير العام للوزارة شموئيل أبواب ، مديري...