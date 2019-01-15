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وكيل جيرو يكشف حقيقة مفاوضات برشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ارتبط اسم الفرنسي أوليفيه جيرو، مهاجم فريق تشيلسي الإنجليزي، بالانضمام لصفوف برشلونة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن تقارير فرنسية، اليوم الثلاثاء، نفي وكيل جيرو تلقيه أي مفاوضات من جانب برشلونة للتعاقد مع اللاعب.
ويرتبط جيرو، صاحب الـ32 عاما، بعقد مع تشيلسي، حتى نهاية الموسم الجاري.
ويُكثف برشلونة جهوده لتدعيم الخط الهجومي، خاصًة بعد رحيل منير الحدادي إلى إشبيلية، وعدم وجود لاعب بديل للأوروجوياني لويس سواريز.
وكيل جيرو يكشف حقيقة مفاوضات برشلونة




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