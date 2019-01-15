جاباي:, في, أول, أيامي, كرئيس, للوزراء, مستعد, للاعلان, عن, مبادرة, سياسية, تقود, الى, مفاوضات, مع, الفلسطينيين,

قال رئيس حزب العمل الاسرائيلي آفي جاباي انه في حال تولى منصب رئيس الوزراء في اسرائيل فانه مستعد للاعلان عن مبادرة سياسية تقود الى مفاوضات شاملة مع الفلسطينيين والدول العربية.

واضاف جاباي في تصريح اطلقه مساء اليوم ونشرته المواقع العبرية ": خلال الأيام الأولى من ولايتي كرئيس للوزراء أنوي الإعلان باللغة العبرية والعربية والإنجليزية عن مبادرة سياسية إسرائيلية تؤدي إلى مفاوضات واسعة ومتكاملة مع الفلسطينيين والدول العربية المعتدلة".وقال موضحا" ساوجه دعوة واضحة إلى العالم العربي وقادته، وسأعلن أنني مستعد للتحدث امام الجامعة العربية حول الترتيب الإقليمي".وأضاف جاباي أن "كل من يجلس مع بيبي لن يصنع السلام، وأي شخص يريد أن يكون شريكا للتغيير في إسرائيل يجب أن يتعهد بعدم الجلوس في حكومة يرأسها نتنياهو".