سلطة, الاطفاء, والانقاذ, تصدر, تعليمات, وتوصيات, للجمهور, استعداداً, للعاصفة, المتوقعة, الاربعاء,

بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي-في ظل الأحوال الجوية الماطرة والتوقعات بحدوث فيضانات وسيول في مختلف انحاء البلاد بسبب العاصفة المرتقبة يوم غد الاربعاء، تتوجه السلطة للمواطنين باتباع سبل الامن والوقاية، بحيث: - يجب البقاء في أماكن آمنة والانصياع لتعليمات الإطفاء والإنقاذ وقوات الأمن.

- يُمنع الاقتراب من ضفة نهر او وادٍ خلال الفيضان، تحسبًا من الانهيار. حيث يكون للتيار قوة عظيمة، وقد تجرف المياه الضفة. - كونوا على اطلاع اولًا بأول على وسائل الاعلام المختلفة من أجل معرفة آخر المستجدات والتعليمات. - يُمنع منعًا باتًا الدخول الى مسارات الأنهار، الوديان وأحواض الصرف، التي فيها خطر حدوث فيضانات، لأنّ الأمر يشكّل خطرًا حقيقيًا على الحياة. - فكّروا ولا تخاطروا وتقوموا بمغامرات غير محسوبة! - يُنصح يتثبيت الأغراضالممتلكات جيدًا في محيط المنزل، منعًا لسقوطها والتسبب بأضرار مادية وبشرية.كما توصي سلطة الإطفاء إتباع تعليمات الأمان والوقاية العامة ظاخل المنازل بشكل خاص: - أبعدوا اجهزة الغاز ، الكهرباء والمدافئ عن المواد المشتعلة مثل : الستائر ، الملابس واغطية الأسرة . يمنع منعا باتا وضع الملابس أو الغسيل الرطب على موزع الهواء الساخن ، او المدافئ ذات النار المشتعلة المكشوفة ، - وذلك تفاديا للحرائق. - عند استعمال اجهزة التدفئة البيتية التي تعمل على الغاز او الوقود ، من المهم ترك شباك أو فتحه لتهوئة البيت. - يجب ابعاد الأطفال عن النار المكشوفة والكبريت . - يجب أن يصلح شخص مؤهل فقط اي خلل في شبكة الكهرباء والأجهزة الكهربائية . - يجب عدم تشغيل تجهزة كهربائية عديدة في آن واحد ، وذلك لمنع الضغط الزائد على شبكة الكهرباء والتسبب بفشل منظومة الكهرباء ، ولتفادي التعرض لتماس كهربائي او حريق . - يحذر من طي شرشف ، حرام موصول بالكهرباء ، وذلك لمنع حدوث تماس كهربائي او حريق . - اطفئوا جميع الأجهزة الكهربائية ، النار المكشوفة وأواني الطهي على الغاز قبل النوم أو ترك البيت . - إن كان أحد أفراد العائلة مدخن ، يجب التأكد من إطفاء ألسيجارة كليا قبل ألنوم . - يجب ترك فتحة التهوئة في سقف غرفة الدرج مفتوحة ، لأخراج ألدخان عند حدوث حريق . - يجب أن تكون غرفة الدرج خالية من ألأغراض وذلك لتمكين الهروب السريع .- ممنوع ترك شموع مشتعلة بدون رقابة .- تذكروا : في كل حالة إندلاع حريق يجب الاتصال فورا بخدمات الطوارئ ، الإطفاء والإنقاذ على هاتف رقم 102".