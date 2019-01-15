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وجهاء من منطقة نابلس يزورون رئيس بلدية الناصرة علي سلام



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قام السيد هاني ابو ليلى من وجهاء قرية قوصين بجانب مدينة نابلس وكذلك السيد عبد الحكيم جرادات ابو نمر من قرية رمانه والسيد ربحي عفان من البعينة نجيدات ورافقهم كذلك د. صالح عبود عضو المجلس المحلي في قرية عيلوط اليوم الثلاثاء 15/1/2019 بزيارة تهنئة ومباركة لرئىيس بلدية الناصرة السيد علي سلام.


هذه الزيارة جاءت لتعبر عن تواصل ابناء الشعب الواحد من شتى المواقع في البلاد ولتؤكد اواصر القربى والمحبة والأخوة وتعبر عن الرضى التام بأن الناصرة عبرت فترة الانتخابات موحده وقوية اصيلة على عهدها وانتخبت من يستحق لقيادتها لخمسة سنوات قادمة.

رئيس البلدية رحب بالضيوف مؤكداً  ان الناصرة ستبقى على عهد شعبها بها مدينة متكاتفة محبة اصيلة وانه ماضٍ في تحقيق مشاريعه التطويرية لتكون مع ما سبقها من انجازات تخدم ابناء المدينة جميعهم.




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