وجهاء, من, منطقة, نابلس, يزورون, رئيس, بلدية, الناصرة, علي, سلام,

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اسفر حادث طرق في شارع يهودا هيميت في مدينة يافا عن اصابة شاب 30 عاماً بجراح خطيرة...
بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع...
في احتفال رسمي بحضور نائب وزير الصّحة، مدير عام وزارة الصّحة وكبار موظّفيها،...
تم بعد ظهر اليوم الثلاثاء انتخاب الدكتور صفوت ابو ريا رئيس بلدية سخنين، نائبا...
يستعد مستشفى العائلة المقدسة في مدينة الناصرة لافتتاح غرف العمليات والولادة...
أعلنت هيئة المياه في اسرائيل ان مستوى بحيرة طبريا قد زاد بمقدار 68 سم منذ بداية...
في إطار الالتماس الذي قدمه الاب ديمتري خوري راعي طائفة الروم الارثوذكس في حيفا...
عقدت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في نهاية الاسبوع الماضي لقاء في قرية "عين حوض"...
بحضور وزير التّربية نفتالي بينت ، المدير العام للوزارة شموئيل أبواب ، مديري...
قررت بلدية القدس انهاء اليوم الدراسي غدا في الساعة الثالثة من بعد الظهر. ويأتي هذا...