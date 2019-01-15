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للسنة الثالثة على التوالي- وحدة الخدّج في مستشفى الناصرة الإنجليزي: الأفضل في البلاد



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في احتفال رسمي بحضور نائب وزير الصّحة، مدير عام  وزارة الصّحة وكبار موظّفيها، استلم مستشفى النّاصرة الإنجليزي شهادة امتياز من وزارة الصّحة لأفضل وحدة خدّج  في البلاد بعلامة 98.8. وقد شارك في الاحتفال وفد من المستشفى ممثّلا بالبروفيسور فهد حكيم مدير المستشفى، الدكتور يوسف نجم مدير وحدة الخدّج، السّيدة اخلاص سمعان الممرضة المسؤولة في الوحدة، إضافة إلى ممثّلين عن الوحدة من أطباء وممرّضات.


وقد جاء حصول مستشفى الناصرة الإنجليزي على جائزة المركز الأول استمرارًا لتميّزه وحصوله في العامين الماضيين.

يذكر أن الحصول على هذا الامتياز يستلزم استيفاء عدد من المعايير وفق استبيانات وفحوصات تجريها وزارة الصحّة للأقسام وفق معايير موضوعيّة وتقييم مع باقي المستشفيات.

وعقّب دكتور يوسف نجم، مدير وحدة الخدّج في المستشفى، على هذا النجاح بقوله "حصولنا على المكان الأول لم يكن مفاجئة لنا وذلك إيمانًا منا بقدراتنا وقدرات طاقم الأطبّاء والممرّضات والطواقم المكمّلة  في وحدة الخدّج". أما الممرّضة المسؤولة في وحدة الخدّج، السّيدة إخلاص سمعان، فنوّهت بكون هذا الإنجاز إنجازا مشتركا وبفضل الجهود المشتركة لطواقم العمل في الوحدة، حيث تعمل الطواقم مع الخدّج والأهل على السواء من لحظة الولادة وحتى تحريرهم للبيت مع الحد وتقليل اي  تعقيدات أو مشاكل ممكن أن تعرقل الحياة اليومية.

وأضاف بروفيسور فهد حكيم، مدير مستشفى الناصرة "أن حصولنا على هذا المركز لم يفاجئنا إذ أنه جزء من استراتيجيات عملنا ورؤيتنا لمستقبل هذه المؤسّسة العظيمة، ونعد الجمهور بالاستمرار بالتميّز والعمل على تقديم أفضل الخدمات الطبيّة بأعلى المستويات العلميّة والإنسانيّة. كما وننتهز هذه الفرصة لتهنئة مستشفيات الناصرة بحصولها على مراكز متقدّمة في نموذج نجاعة منع التلوّث، بالإضافة لحصول المستشفى الفرنسي على المركز الثالث في تدريج وحدات ال خدّج. إن وجود مستشفيات الناصرة في الصدارة ومع هذه الإنجازات لهو فخر للناصرة والمنطقة".

جدير بالذكر ان  مستشفى الناصرة الإنجليزي قد حصل أيضا على مركز متقدّم في "نموذج نجاعة منع التلوّث بين الطواقم الطبيّة" مع تقدّم ملحوظ عن السنوات السابقة، بالإضافة لحصوله على مركز الصدارة في تدريج وحدات الخدّج.




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