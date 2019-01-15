د.صفوت, ابوريا, نائبا, لرئيس, اللجنة, القطرية:هذا, تكليف, وليس, تشريف,

تم بعد ظهر اليوم الثلاثاء انتخاب الدكتور صفوت ابو ريا رئيس بلدية سخنين، نائبا لرئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، ويأتي هذا بعد اجتماع رؤساء السلطات المحلية اليوم، والذين قرروا، وبالاجماع ان يكون د. صفوت ابوريا نائبا لرئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مضر يونس.

" سعدت جدا بانني نلت ثقة رؤساء السلطات المحلية العربية"، هذا ما صرح به د. صفوت ابوريا والذي اضاف :" هذا المنصب يعتبر تكليف وليس تشريف، من لحظة انتخابي رئيسا لبلدية سخنين، وضعت في سلم اولوياتي خدمة اهل بلدي سخنين، واليوم بعد ان تم انتخابي نائبا لرئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ، لم يزدني هذا عبئا، انما زادني قوة من اجل خدمة مجتمعي العربي، وعرفت مدى الثقة التي منحني اياها المجتمع العربي، وانا على يقين بانني سوف اكون عند حسن ظن مجتمعي العربي، حيث سأقوم بخدمته بأمانة ، واخلاص، وسأسعى من اجل تطويره من جميع النواحي، والعمل على الحد من ظاهرة العنف المتفشية بين ابناء مجتمعنا، وآمل ان بمساعدة زملائي رؤساء السلطات المحلية العربية ان ننجح في اجتثاث هذه الظاهرة "