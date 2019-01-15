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الاستعداد لافتتاح غرف العمليات والولادة العصرية في مستشفى العائلة المقدسة الناصرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



يستعد مستشفى العائلة المقدسة في مدينة الناصرة لافتتاح غرف العمليات والولادة العصرية في تاريخ 24-01-2019 , وفي جولة للصنارة من بدعوة من المستشفى تابعنا عن كثب التحضيرات والاستعدادات .


الجولة كانت بحضور مدير المستشفى د. ابراهيم حربجي ومديرة العلاقات العامة أوديت شومر ومديرة غرف الولادة د,عبير سليمان , حيث قاموا بتقديم شرح عن المعدات الجديدة والتي تعتبر من أفضل واحدث المعدات الطبية في العالم .

وفي حديث للصنارة نت مع مديرة العلاقات العامة في المستشفى أوديت شومر قالت:"انهينا هذا الاسبوع العمل في غرف العمليات والولادة بشكل نهائي ونستعد للافتتاح في الرابع والعشرين من الشهر الجاري , لا اريد الحديث عن مستوى الغرف لان الصور تتحدث عن المستوى , اضافة الى جولات تقام يومياً ومن هنا أدعو اي مجموعة ومؤسسه يريدون جولة لمشاهدة القسم والغرف عن قرب نحن مستعدون وأهلا وسهلا بالجميع".

وأضافت أوديت شومر:"من حقنا أن يكون لدينا هذا المستوى من غرف الولادة والعمليات , كما تتمتع مستشفيات المركز وهداسا بهذه الخدمات نحن ايضا من حقنا والان لدينا طواقم مع خبرة ومعدات حديثه وممرضين وعاملين مختصين , المستشفى في تطور مستمر ولدينا اقسام بمستوى عالي مثل قسم الخدج والدياليزا , وسنستمر من أجل خدمة الجمهور في منطقة الناصرة والشمال ".




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