الاستعداد, لافتتاح, غرف, العمليات, والولادة, العصرية, في, مستشفى, العائلة, المقدسة, الناصرة,

يستعد مستشفى العائلة المقدسة في مدينة الناصرة لافتتاح غرف العمليات والولادة العصرية في تاريخ 24-01-2019 , وفي جولة للصنارة من بدعوة من المستشفى تابعنا عن كثب التحضيرات والاستعدادات .

الجولة كانت بحضور مدير المستشفى د. ابراهيم حربجي ومديرة العلاقات العامة أوديت شومر ومديرة غرف الولادة د,عبير سليمان , حيث قاموا بتقديم شرح عن المعدات الجديدة والتي تعتبر من أفضل واحدث المعدات الطبية في العالم .وفي حديث للصنارة نت مع مديرة العلاقات العامة في المستشفى أوديت شومر قالت:"انهينا هذا الاسبوع العمل في غرف العمليات والولادة بشكل نهائي ونستعد للافتتاح في الرابع والعشرين من الشهر الجاري , لا اريد الحديث عن مستوى الغرف لان الصور تتحدث عن المستوى , اضافة الى جولات تقام يومياً ومن هنا أدعو اي مجموعة ومؤسسه يريدون جولة لمشاهدة القسم والغرف عن قرب نحن مستعدون وأهلا وسهلا بالجميع".وأضافت أوديت شومر:"من حقنا أن يكون لدينا هذا المستوى من غرف الولادة والعمليات , كما تتمتع مستشفيات المركز وهداسا بهذه الخدمات نحن ايضا من حقنا والان لدينا طواقم مع خبرة ومعدات حديثه وممرضين وعاملين مختصين , المستشفى في تطور مستمر ولدينا اقسام بمستوى عالي مثل قسم الخدج والدياليزا , وسنستمر من أجل خدمة الجمهور في منطقة الناصرة والشمال ".