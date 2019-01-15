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ارتفاع مستوى بحيرة طبريا 68 سم منذ بداية موسم الأمطار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلنت هيئة المياه في اسرائيل ان مستوى بحيرة طبريا قد زاد بمقدار 68 سم منذ بداية الموسم المطري.


واضافت الهيئة وفق ما نقلت المواقع العبرية أن منسوب مياه البحيرة الآن هو 213.97 متر تحت مستوى سطح البحر.
ارتفاع مستوى بحيرة طبريا 68 سم منذ بداية موسم الأمطار




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