ارتفاع, مستوى, بحيرة, طبريا, 68, سم, منذ, بداية, موسم, الأمطار,

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في احتفال رسمي بحضور نائب وزير الصّحة، مدير عام وزارة الصّحة وكبار موظّفيها،...
تم بعد ظهر اليوم الثلاثاء انتخاب الدكتور صفوت ابو ريا رئيس بلدية سخنين، نائبا...
يستعد مستشفى العائلة المقدسة في مدينة الناصرة لافتتاح غرف العمليات والولادة...
في إطار الالتماس الذي قدمه الاب ديمتري خوري راعي طائفة الروم الارثوذكس في حيفا...
عقدت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في نهاية الاسبوع الماضي لقاء في قرية "عين حوض"...
بحضور وزير التّربية نفتالي بينت ، المدير العام للوزارة شموئيل أبواب ، مديري...
قررت بلدية القدس انهاء اليوم الدراسي غدا في الساعة الثالثة من بعد الظهر. ويأتي هذا...
لقي الشابين عدي عبد الحي 28 عاماً واشرف فضيلي 43 عاماً مصرعهما مساء اليوم الثلاثاء...
ردّت المحكمة المركزيّة في حيفا للشؤون الإداريّة، يوم امس الإثنين، الإستئناف...
القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس بأننا...