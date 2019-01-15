ارتفاع, مستوى, بحيرة, طبريا, 68, سم, منذ, بداية, موسم, الأمطار,

واضافت الهيئة وفق ما نقلت المواقع العبرية أن منسوب مياه البحيرة الآن هو 213.97 متر تحت مستوى سطح البحر.

أعلنت هيئة المياه في اسرائيل ان مستوى بحيرة طبريا قد زاد بمقدار 68 سم منذ بداية الموسم المطري.

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