المحكمة, تطلب, موقف, المستشار, القضائي, للحكومة, من, نشر, الصور, المسيئة, في, حيفا,

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عقدت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في نهاية الاسبوع الماضي لقاء في قرية "عين حوض"...
بحضور وزير التّربية نفتالي بينت ، المدير العام للوزارة شموئيل أبواب ، مديري...
قررت بلدية القدس انهاء اليوم الدراسي غدا في الساعة الثالثة من بعد الظهر. ويأتي هذا...
لقي الشابين عدي عبد الحي 28 عاماً واشرف فضيلي 43 عاماً مصرعهما مساء اليوم الثلاثاء...
ردّت المحكمة المركزيّة في حيفا للشؤون الإداريّة، يوم امس الإثنين، الإستئناف...
القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس بأننا...
بمبادرة النائب مسعود غنايم (الحركة الإسلامية/ العربية الموحدة/ المشتركة ) وللمرة...
حاز مستشفى العائلة المقدسة النمساوي الناصرة على شهادة امتياز بادارة منع التلوث...
يشهد موقع جبل الشيخ منذ ساعات صباح اليوم الثلاثاء اقبالا واسعا من قبل الاهالي...
جهزت بلدية القدس 150 آلية لإزالة الثلوج و250 طن ملح لرشها في الطرقات الرئيسية، قبيل...