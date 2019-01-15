جائزة, وزير, التّربية, للشّبّيبة, المتفوّقة, على, اسم, المرحوم, العاد, ريبن,

بحضور وزير التّربية نفتالي بينت ، المدير العام للوزارة شموئيل أبواب ، مديري الألوية وكبار موظّفي الوزارة وعائلة المرحوم العاد ريبن

9 من أبناء الشّبّيبة المتفوّقين خاصّة في مجال التّطوّع للمجتمع يحصلون هذا المساء على جائزة خاصّة من وزير التّعليم على تطوّعهم من أجل المجتمع .وزير التّربية نفتالي بينت : أنا متفائل جدّا عندما أرى هذه الشّبّيبة ، هم القّوة الحقيقيّة للمجتمع وهم جيل المستقبل ، أنا أراهم في حركات الشّبّيبة وفي منظّمات الشّبّيبة وفي أطر الطوارىء وفي بيت المسن وفي أطر التّطوّع مع أولاد من ذوي الاحتياجات الخاصّة وأنا سعيد جدّا أن أكون وزيراللتّعليم لهؤلاء الشّبّيبة .هذا هو الانتماء الحقيقي للمجتمع وهذا هو الانتماء الذي يوحّد الجميع ويعزّز المجتمع . روح التّطوّع التي بعثها وزرعها المرحوم العاد ريبن ما زالت .. استمرّوا في التّطوّع خدمة للمجتمع والدّولة .المدير العام للوزارة ، شموئيل أبواب قال بأنّ الوزارة تولي أهميّة كبيرة لدعم وتطوير التّداخل الاجتماعي والانتماء الحقيقي للمجتمع وتعزيز روح التّطوّع . في العام الأخير لقد تباركنا ب- 100 ألف متطوّع جديد من طلاب الصّفوف الثّانية عشره في اطار مشروع التّداخل الاجتماعي ومنهم نحو 22 ألف طالب تطوّعوا في أطر الطوارىء والانقاذ ونحو 30 ألف طالب مع شبيبة في خطر . ان التّطوّع يصقل شخصيّة الطالب ويعزّز من انتمائه وهذا الأمر هو أخلاقي من الدّرجة الأولى .هذا المساء سيقوم وزير التّربية نفتالي بينت بمنح جائزة التّطوّع ل 9 من أبناء الشّبّيبة المتفوّقين في مجال التّطوّع ومنهم طالبتان من المجتمع العربي والدّرزي :ساره حسّون ، طالبة الصّف الثّاني عشر في مدرسة عتيد دالية الكرمل وهي متفوقّة لواء حيفا -المجتمع الدّرزي ساره تقوم بتقديم الاسعاف الأوّلي في مدرستها لغاية وصول الجهات المسؤولة عن ذلك ، هي متطوّعة في نجمة داوود الحمراء في قريتها كذلك تتطوّع ساره في بيت المسن وفي مجال التّعليم( الروبوتيكا ) وفي أطر الشّبيبة المختلفة وفي تعزيز الدّور القيادي لأبناء الشّبّيبة .ساره مثال للشّابة القياديّة الجديّة وتتحلّى بصفات كبيرة من المسؤوليّة ومن خلال تطوّعها استطاعت أن تضم الكثيرين من أبناء الشّبّيبة للتّطوّع .الطالبة زينة حاج يحيى ، طالبة الصّف الثّاني عشر في مدرسة عتيد الطّيبة .زينة تتطوّع في النويديّة التّابعة لكفار سابا هي ناشطة كثيرا في مجال رياضة كرة القدم ، زينة استطاعت مع مجموعة من الفتيات تكوين أوّل فريق لكرة القدم المصغّرة في قريتها . بدأت عملها التّطوّعي في الصّف السّابع حتّى تبوأت منصب رئيسة مجلس الطلاب ومجلس الشّبّيبة البلدي .زينة ممثّلة المجتمع العربي في مجلس الشّبّيبة القطري وهي تقوم بتمثيل قضايا المجتمع العربي في مجلس الشّبيبة وطرح قضاياهم وتطلّعاتهم .زينة متفوّقة لواء المركز والمجتمع العربي.يشار بأنّ الاحتفال الرّسمي سيقام اليوم السّاعة الخامسة مساء في قاعة مدرسة الريئالي وسيقوم وزير التّربية نفتالي بينت بمنح الجوائز للطلاب المتفوّقين .