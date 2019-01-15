مصرع, شاب, واصابة, اخر, باطلاق, نار, في, الطيرة,

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ابو عبيدة يوجه رسالة لأهل الضفة الغربية 2019-01-09 | 22:06:35 قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام إن القائد يحيى عياش ترك في ذاكرة...

سمنة وسكري.. مخاطر الارجيلة لا تقتصر على الجهاز التنفسي 2019-01-07 | 19:24:54 مخاطر مروعة كشفت عنها دراسة ضخمة أوردتها كبرى وسائل الإعلام البريطانية، وتشير...

مركزية حيفا ترد دعوى حاتم عطالله وتبقي وهيب حبيش رئيسًا لمجلس يركا المحلي 2019-01-03 | 19:34:21 ردت محكمة الشؤون الادارية، المركزية في حيفا اليوم الخميس الالتماس ضد نتائج...

محاضرة للمحامي قيس ناصر عن العمل القضائي ضد هدم البيوت في النقب 2018-12-29 | 11:39:21 بدعوة من المجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب قدم المحامي قيس يوسف ناصر...

حلا شيحة بأول جلسة تصوير بعد خلع الحجاب 2018-12-20 | 23:01:50 حرصت الفنانة حلا شيحة على مشاركة جمهورها صور أول جلسة تصوير خضعت لها بعد قرار خلع...

استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم 2018-12-17 | 16:11:40 على ضوء سلسلة التصعيد في الضفة الغربية والاحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار المرتقب في...