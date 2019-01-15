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العاصفة "القطبية" تقترب من دول الشام.. وتأهب في سوريا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تترقب دول في الحوض الشرقي للبحر المتوسط، وعلى رأسها سوريا والأردن ولبنان وفلسطين، عاصفة جديدة، بدأت نذرها تلوح في الساحل السوري، حيث أغلقت السلطات الموانئ البحرية في طرطوس واللاذقية أمام الملاحة.



وأعلنت المديرية العامة للموانئ البحرية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية الثلاثاء، "إغلاق جميع المرافئ والموانئ والمراسي الصغيرة على الساحل السوري في وجه الملاحة، بسبب الأحوال الجوية السائدة".


ونقلت الوكالة عن مدير الموانئ البحرية، العميد أكرم ابراهيم، قوله إنه "تم إغلاق ميناءي اللاذقية وطرطوس وميناء مصب النفط في بانياس والموانئء الصغيرة على الساحل بسبب سوء الأحوال الجوية..".


وأضاف أن منطقة شرق المتوسط تتعرض "لعاصفة من المتوقع أن تصل سرعة الرياح فيها إلى ما بين 80 و 100 كم بالساعة وارتفاع موج البحر إلى أكثر من خمسة أمتار"، مؤكدا "اتخاذ كل الإجراءات اللازمة واستنفار جميع الكوادر المختصة للحد من أي خسائر قد تنجم عن العاصفة".




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